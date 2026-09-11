Euforia gubernamental: “la Argentina de la industria del juicio, está por llegar a su fin”

El Gobierno de Javier Milei celebró la media sanción obtenida en la “Ley de Modernización Laboral”, al ponderar que significa “un avance histórico hacia la mayor reforma del régimen de trabajo en los últimos 50 años en la Argentina”.

La “Ley de Modernización Laboral” obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, lo que representa un avance histórico hacia la mayor reforma del régimen de trabajo en los últimos 50 años en la Argentina.



La normativa vigente data de 1974. Esta reforma, la más significativa… pic.twitter.com/piU7o2hZh4 — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) February 12, 2026

“La normativa vigente data de 1974. Esta reforma, la más significativa desde entonces, representa una decisión trascendental impulsada por el Gobierno nacional para actualizar las bases que organizan el trabajo en nuestro país”, puntualizó la Jefatura de Gabinete a través de un comunicado.

En tanto, la cartera a cargo de Manuel Adorni indicó que “la nueva legislación continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados, profundizando un proceso de cambio que busca dejar atrás décadas de estancamiento y proyectar a la Argentina hacia una nueva etapa de desarrollo y crecimiento”.

Por su parte, la Oficina del Presidente dio cuenta de “una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en nuestro país”.

“Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo”, anexó la Casa Rosada.

Así las cosas, vaticinaron que “la Argentina de la industria del juicio, está por llegar a su fin”.

En este contexto, el presidente Javie Milei agradeció “a los senadores que acompañaron esta media sanción, quienes comprendieron el mandato expresado en las urnas y enviaron un mensaje claro de responsabilidad institucional: sólo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país”.

“El Gobierno nacional confía en que la Cámara de Diputados comprenda también el mandato popular y realice un tratamiento rápido de esta medida. Estamos ante un momento en el que la historia cambia: con reglas claras, con el esfuerzo y el talento de los argentinos demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria”, cerró.