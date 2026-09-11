La Coalición Cívica advierte que la criptoestafa “no fue un hecho aislado”

El diputado nacional y titular de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, sentó postura a un año de estallar el escándalo de $LIBRA y afirmó que “no fue un hecho aislado. Fue un proyecto premeditado, coordinado y ejecutado con planificación”.

“A tres días de que se cumpla un año del lanzamiento, voy a reconstruir el paso a paso de esta estafa que sin la participación irresponsable del Presidente de la Nación no hubiese ocurrido. Toda esta información se la debemos a los periodistas de investigación, a los especialistas técnicos y al trabajo de los Diputados de la Comisión Investigadora que me tocó presidir”, puntualizó.

A UN AÑO DE $LIBRA, MINUTO A MINUTO.$LIBRA no fue un hecho aislado. Fue un proyecto premeditado, coordinado y ejecutado con planificación. A tres días de que se cumpla un año del lanzamiento, voy a reconstruir el paso a paso de esta estafa que sin la participación irresponsable… pic.twitter.com/DGAvYLwzcB — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) February 11, 2026

En este sentido, consignó que “después de la reunión del 30 de Enero en Casa Rosada en la que Javier Milei y Hayden Davis firmaron el contrato de asesoramiento, comenzaron los movimientos decisivos, entre ellos la apertura de las cajas de seguridad por parte de Mauricio Novelli que luego del escandalo vaciaría”.

“Gracias a la investigación del periodista Mariano Vidal de Clarín, sabemos que días después, Novelli y Manuel Terrones Godoy viajaron a Dallas, Estados Unidos. Allí se sumaron a Hayden Davis y a un equipo de más de 25 personas reunidas para el lanzamiento del proyecto”, prosiguió Ferraro.

Y completó: “Hace exactamente un año, y durante varias noches, prepararon juntos el terreno para $LIBRA. Organizaron cenas en restaurantes de lujo de las que participaban jóvenes crypto y empresarios locales que siempre terminaban con cuentas mayores a los 50 mil dólares”.