Diego El Cigala llega a la Argentina con su gira “Flamenco y Son”

Este 2026 marcará el retorno de uno de los emblemas de la música flamenca: Diego El Cigala pisará nuevamente los escenarios de Argentina, Uruguay y Chile presentando “Flamenco y Son”.

Esta gira incluye diez conciertos en la región: Punta del Este (4/4, Enjoy), Montevideo (6/4, El Galpón), Mar del Plata (9/4, Radio City), Santiago, Chile (11/4 Caupolican), Mendoza (12/4, Arena Maipú), Córdoba (15/4, Ciudad de las Artes), Rosario (17/4, El Círculo), Buenos Aires (18/4, Teatro Gran Rex), La Plata (19/4 Teatro Coliseo) y Bahía Blanca (21/4, Teatro Gran Plaza).

El espectáculo de El Cigala, con producción de Damián Sequeira, fusiona el flamenco con ritmos latinos como el son cubano y la salsa, ofreciendo un viaje “íntimo y apasionado” que celebra la esencia del género y los sonidos de América Latina; un recorrido musical por sus éxitos y canciones de otros autores que con su particular estilo se han convertido en las favoritas de su público.

Acompañado por su grupo musical de marcado talento, el artista interpretará un repertorio que se destaca por su expresividad y riqueza musical. Además, contará con la presencia de una bailarina en escena, añadiendo un elemento visual que complementa la interpretación.

“El flamenco es tan grande y tan bonito que no necesita fusionar con nada”, sabe decir El Cigala, quien a lo largo de veinte años ha logrado fusionar géneros y culturas, desarrollando la música flamenca y explorando con respeto los terrenos del latin jazz, el bolero, el tango y la salsa, y visitando más de treinta países.

Su inigualable voz, con la que suele hipnotizar y conmover a sus audiencias alrededor del mundo, llega nuevamente al país para deleitar al público.

Cada gira de Diego ha llegado a todos los rincones del mundo en más de 30 países, dejando su huella en los mejores escenarios del globo: el Bunkamura Orchard Hall de Tokio, el Carnegie Hall en Nueva York, El Disney Hall y el Hollywood Bowl en Los Ángeles, el State Sidney Theater, el Auditorio de Ciudad de México, la Ópera de Montecarlo, el Olympia de París o el Barbican en Londres. Como le gusta decir, citando a Picasso: “Yo no busco, encuentro”.