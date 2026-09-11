Sturzenegger exultante: ensalzó a un sindicalista y a la “gladiadora” Bullrich

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que el de este jueves es un “día histórico”, por haberse logrado la media sanción de la reforma laboral y, parafraseando al presidente Javier Milei, aseveró que este es “el Congreso más reformista de la historia”.

“Pensá lo que ha pasado en los últimos días. Después de un debate de 40 años, logramos el dictamen de la Ley Penal Juvenil. Después de 26 años el tratado para el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea”, contextualizó el funcionario.

En declaraciones a Radio Mitre sostuvo que lograron “algo que desde 1983 muchos gobiernos lo habían intentado. Si Javier pensaba acelerar las reformas, estos días de febrero están marcando un ritmo muy alentador”.

📣 "¿FUE UN DÍA HISTÓRICO?"

Federico Sturzenegger habló en exclusiva con @edufeiok tras la media sanción de la reforma laboral



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“Es un proyecto vastísimo, que incluye muchísimas áreas y que le cambia la vida a los argentinos y a este gran problema que nosotros tenemos, que es que la mitad de los trabajadores en Argentina son informales y que Argentina hace una década que no crea puestos de trabajo formales”, ponderó el titular de la cartera de Desregulación

En cuanto a los reconocimientos, ensalzó el trabajo de la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y Julio Cordero desde la Secretaría de Trabajo. También se refirió a Guillermo Comadira y a su equipo del ministerio de Desregulación: Maxi Fariña, Cecilia Domínguez y Agustina De Cecco.

Sturzenegger no dejó de lado al ministro Luis Caputo ni a quienes trabajaron en el Consejo de Mayo, entre ellos Alfredo Cornejo, representante de los gobernadores; Carolina Losada, en representación del Senado; Cristian Ritondo,por la Cámara e Diputados; Martín Rappallini de la UIA y Gerardo Martínez de la UOCRA.

“Vale la pena mencionar ese trabajo en equipo”, anexó y recalcó la figura de “los dos gestores políticos: la gladiadora (jefa del bloque libertario en la Cámara alta) Patricia Bullrich y (el ministro del Interior) Diego Santilli”.

“Ellos buscaron los consensos para este proyecto que es revolucionario”, sentenció Sturzenegger.

Por otra parte, aludió a “las tres líneas” principales del proyecto del Gobierno. “Un eje es ‘el carancheo’. El hecho de que mucha gente como vive de la relación laboral o sea, le saca recursos”, introdujo.

“El segundo punto que nosotros planteamos en el documento del Consejo de Mayo es cómo se hace la negociación laboral”, prosiguió.

“Vos tenés muchas provincias, con características típicas de los distintos lugares de Argentina, sin embargo se imponía una única negociación que todos tenían que cumplir. Eso en alguna vez generaba una rigidez que podemos ahora charlar, generaba un problema muy fuerte en la creación de empleo en Argentina”, agregó.

Difícil expresar en palabras el paso que representa la media sanción del Senado hoy. Los tres ejes de trabajo del Consejo de Mayo: cargas y costos demasiados altos sobre la relación laboral, negociación colectiva, e industria el juicio y modernización de la relaciones laborales… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 12, 2026

Y el tercero, mencionó que “era el tema de la industria del juicio, que es un peso terrible para las empresas, para grandes y pequeñas, y entonces teníamos que atender”.

“No tiene tanto que ver con el monto de las indemnizaciones, que es un mes por año trabajado, que eso no se modifica en lo más mínimo, sino en que después los fallos judiciales que te acrecentaban eso de una manera muy significativa”, precisó.

Finalmente, el ministro subrayó que “básicamente se reducen esos márgenes de incertidumbre. Entonces se dice, por ejemplo, las sentencias se van a actualizar de esta manera. Entonces no vas a tener una sorpresa por ese lado”.

