Luego de que Bullrich elogiara la “docilidad” de UPCN, Aguiar llamó a afiliarse a ATE

Luego de que la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, comparara a los sindicatos estatales afirmando que “UPCN es más razonable porque no te lleva al conflicto permanente”, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “si te elogia el patrón quiere decir que te vendiste”.

“Pocas cosas debe haber más vergonzosas para un gremialista que tener la bendición de Patricia Bullrich”, bramó el titular del nucleamiento estatal.

Acto seguido, detalló que “en el discurso de Bullrich quedó claro que UPCN nos va a seguir entregando, que va a seguir firmando incrementos por debajo de la inflación y que nos van a seguir quitando derechos”.

A confesión de parte, relevo de prueba!!@PatoBullrich acepta que prefiere negociar con los gremios más dóciles, obedientes y mansitos.

Cómo es eso de que "gana el gremio más razonable"? Gana el gremio pero pierden los trabajadores. Hace dos años que firman el 1%!!

Te aviso que… pic.twitter.com/9VoKwAGcx3 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) February 12, 2026

“Desde que sos delegado sindical tenés que elegir: o te aplauden tus compañeros o te aplauden tus jefes, porque los dos a la vez no los pueden aplaudir, y a estos los aplaudió una de sus jefas”, bramó Aguiar.

Así las cosas, exhortó: “Tenemos que seguir afiliándonos a ATE como única posibilidad real que tenemos de frenar la destrucción del Estado y recuperar todos nuestros derechos”.

No tenemos ni marca ni dueños. A los únicos que obedecemos es a los trabajadores. La reforma laboral es sólo una batalla de una guerra que los trabajadores vamos a ganar! pic.twitter.com/5IL9Rbb8WL — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) February 12, 2026

“Necesitamos ser mayoría para sacarle la lapicera a estos tipos y romper el techo salarial. Estamos muy cerca y vamos a lograrlo”, concluyó Rodolfo Aguiar.