viernes 11 de septiembre de 2026 - Edición Nº4556

Gremiales | 12 feb 2026

Intereses en pugna

Luego de que Bullrich elogiara la “docilidad” de UPCN, Aguiar llamó a afiliarse a ATE

El titular del sindicato estatal nacional sostuvo que “pocas cosas debe haber más vergonzosas para un gremialista que tener la bendición” de la senadora libertaria.

Rodolfo Aguiar.
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Luego de que la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, comparara a los sindicatos estatales afirmando que “UPCN es más razonable porque no te lleva al conflicto permanente”, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “si te elogia el patrón quiere decir que te vendiste”.

“Pocas cosas debe haber más vergonzosas para un gremialista que tener la bendición de Patricia Bullrich”, bramó el titular del nucleamiento estatal.

Acto seguido, detalló que “en el discurso de Bullrich quedó claro que UPCN nos va a seguir entregando, que va a seguir firmando incrementos por debajo de la inflación y que nos van a seguir quitando derechos”.

“Desde que sos delegado sindical tenés que elegir: o te aplauden tus compañeros o te aplauden tus jefes, porque los dos a la vez no los pueden aplaudir, y a estos los aplaudió una de sus jefas”, bramó Aguiar.

Así las cosas, exhortó: “Tenemos que seguir afiliándonos a ATE como única posibilidad real que tenemos de frenar la destrucción del Estado y recuperar todos nuestros derechos”.

Necesitamos ser mayoría para sacarle la lapicera a estos tipos y romper el techo salarial. Estamos muy cerca y vamos a lograrlo”, concluyó Rodolfo Aguiar.

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