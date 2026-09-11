Lomas del Mirador: Detienen al chofer de un colectivo que arrolló y mató a una nena de 4 años

Un horrendo y trágico hecho sucedió en las últimas horas en Lomas del Mirador donde un colectivo arrolló y mató a una nena de apenas 4 años de edad luego de una maniobra muy peligrosa de su chofer, quien está detenido desde ese momento.

Todo ocurrió el martes en el cruce de las calles Hernandarias y Díaz Vélez de la mencionada localidad del partido de La Matanza, en el Conurbano bonaerense oeste, una esquina sumamente compleja donde no hay semáforos pero sí cámaras, que captaron la brutal secuencia.

En las imágenes se observa a una numerosa familia cruzando la calle y a los pocos segundos aparece en escena un ómnibus de la Línea 218, de la empresa “Almafuerte”, que dobló hacia la izquierda y nunca aminoró su marcha con la familia cruzando a su lado.

🚍 El chofer de un colectivo fue detenido luego de que se viralizara el video en el que se ve el modo en que arrolla y m4ta a una nena de apenas 4 años en Lomas del Mirador.



🎦 Una cámara capto el hecho, que sucedió en las esquina de Días Vález y Hernandarias, en la mencionada… pic.twitter.com/ODani1ykc7 — ANDigital (@ANDigitalOK) February 11, 2026

El resultado fue lamentable: enganchó a la menor con su carrocería, la arrastró hacia el pavimento y la pasó por arriba con sus ruedas traseras, todo en medio de una desesperación generalizada de sus familiares.

El caso rápidamente recayó en la UFI Nº 8 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la fiscal Alejandra Núñez, quien tras observar el video caratuló la causa como “homicidio culposo agravado por conducción imprudente” y por eso solicitó la detención del chofer.

Ese pedido fue rápidamente avalado por el juez de Garantías Rubén Ochipinti y ahora la cuestión es evaluar qué pudo haber pasado para que sucediera esta más que evitable tragedia, aunque el tema se encuentra en plena etapa de instrucción.

Una posible desatención del chofer sumada a los denominados “puntos ciegos” que existen en todo vehículo, máxime si son de gran porte, las principales líneas de investigación que siguen los pesquisas.