La AFA volvió a Harvard y consolida su modelo de gestión deportiva

La Asociación del Fútbol Argentino volvió a posicionarse en el ámbito académico internacional al presentar, por segundo año consecutivo, su proceso de expansión global en la Harvard Business School, en Boston.

Ante más de 150 estudiantes, la entidad expuso su transformación institucional en una presentación centrada en estrategia, liderazgo y modelos de negocio aplicados a la industria deportiva.

AFA en @Harvard , nuevamente.

El proceso de expansión global iniciado en 2017, que transformó la marca AFA y @Argentina en una marca global, con más de 100 compañías multinacionales que forman parte de nuestros proyectos y una fuerte presencia en todo el mundo. Un orgullo ver… pic.twitter.com/erRRgj2mbH — Leandro Petersen (@PetersenLeandro) February 11, 2026

Así las cosas, la reiterada invitación consolidó a la AFA como la única institución deportiva convocada en dos oportunidades por la prestigiosa escuela para analizar su evolución organizacional y su proyección internacional.

Desde la casa madre del fútbol argentino explicaron que “durante el encuentro se profundizó en el proceso de modernización que permitió a la entidad pasar de una estructura tradicional a un esquema profesionalizado con visión corporativa y alcance global”.

En el encuentro se abordaron los ejes que impulsaron su crecimiento, entre ellos la expansión en mercados estratégicos; la diversificación comercial y la generación de nuevas fuentes de ingresos; el fortalecimiento del posicionamiento de marca a nivel mundial; la modernización institucional y la consolidación del liderazgo interno, junto con el desarrollo y la fidelización de audiencias en distintos continentes.

En los últimos años, la organización amplió su presencia en Estados Unidos, Asia, Medio Oriente, Europa e India, estableciendo acuerdos con compañías multinacionales y fortaleciendo su red de alianzas comerciales internacionales.

La presentación estuvo a cargo de Leandro Petersen, director Comercial y de Marketing de la AFA, quien detalló las decisiones estratégicas adoptadas para potenciar la proyección global de la institución, los desafíos enfrentados y la importancia de institucionalizar los procesos de gestión.

También se analizó la inserción en mercados como China e India, la competencia con selecciones de alcance global, el impacto generacional de figuras como Lionel Messi y el desafío de sostener una marca sólida más allá de los resultados deportivos coyunturales.

Asimismo, Petersen subrayó el rol de las 16 academias internacionales de la AFA, concebidas como espacios de formación integral para jóvenes en distintos países, donde se promueven valores como el liderazgo, el trabajo en equipo y la disciplina.

En ese sentido, destacó la dimensión social del proyecto al afirmar que “el deporte es una herramienta para formar personas. La rivalidad es dentro de la cancha; fuera de ella construimos comunidad”.

La estrategia de expansión global de la marca AFA, por segundo año consecutivo, en @Harvard como caso de estudio. pic.twitter.com/s25FLrGoR9 — Leandro Petersen (@PetersenLeandro) February 11, 2026

Al finalizar la presentación, Petersen respondió preguntas en un intercambio académico abierto y, como cierre del evento, se entregaron camisetas oficiales firmadas de la Selección Argentina, generando un momento de gran entusiasmo entre los asistentes.

El caso reafirmó el interés de la comunidad académica internacional en el modelo de gestión de la AFA, destacándolo como ejemplo de modernización y expansión dentro del negocio global del deporte.