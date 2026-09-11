viernes 11 de septiembre de 2026 - Edición Nº4556

Deportes | 12 feb 2026

A escala global

La AFA volvió a Harvard y consolida su modelo de gestión deportiva

La prestigiosa escuela de negocios fue nuevamente sede de la presentación del proceso de expansión de la casa madre del fútbol argentino. Foco en el fortalecimiento de la marca.

Los asistentes desbordaron de entusiasmo.
TAGS: AFA, LEANDRO PETERSEN, HARVARD

La Asociación del Fútbol Argentino volvió a posicionarse en el ámbito académico internacional al presentar, por segundo año consecutivo, su proceso de expansión global en la Harvard Business School, en Boston.

Ante más de 150 estudiantes, la entidad expuso su transformación institucional en una presentación centrada en estrategia, liderazgo y modelos de negocio aplicados a la industria deportiva.

Así las cosas, la reiterada invitación consolidó a la AFA como la única institución deportiva convocada en dos oportunidades por la prestigiosa escuela para analizar su evolución organizacional y su proyección internacional.

Desde la casa madre del fútbol argentino explicaron que “durante el encuentro se profundizó en el proceso de modernización que permitió a la entidad pasar de una estructura tradicional a un esquema profesionalizado con visión corporativa y alcance global”.

En el encuentro se abordaron los ejes que impulsaron su crecimiento, entre ellos la expansión en mercados estratégicos; la diversificación comercial y la generación de nuevas fuentes de ingresos; el fortalecimiento del posicionamiento de marca a nivel mundial; la modernización institucional y la consolidación del liderazgo interno, junto con el desarrollo y la fidelización de audiencias en distintos continentes.

En los últimos años, la organización amplió su presencia en Estados Unidos, Asia, Medio Oriente, Europa e India, estableciendo acuerdos con compañías multinacionales y fortaleciendo su red de alianzas comerciales internacionales.

La presentación estuvo a cargo de Leandro Petersen, director Comercial y de Marketing de la AFA, quien detalló las decisiones estratégicas adoptadas para potenciar la proyección global de la institución, los desafíos enfrentados y la importancia de institucionalizar los procesos de gestión.

También se analizó la inserción en mercados como China e India, la competencia con selecciones de alcance global, el impacto generacional de figuras como Lionel Messi y el desafío de sostener una marca sólida más allá de los resultados deportivos coyunturales.

Asimismo, Petersen subrayó el rol de las 16 academias internacionales de la AFA, concebidas como espacios de formación integral para jóvenes en distintos países, donde se promueven valores como el liderazgo, el trabajo en equipo y la disciplina.

En ese sentido, destacó la dimensión social del proyecto al afirmar que “el deporte es una herramienta para formar personas. La rivalidad es dentro de la cancha; fuera de ella construimos comunidad”.

Al finalizar la presentación, Petersen respondió preguntas en un intercambio académico abierto y, como cierre del evento, se entregaron camisetas oficiales firmadas de la Selección Argentina, generando un momento de gran entusiasmo entre los asistentes.

El caso reafirmó el interés de la comunidad académica internacional en el modelo de gestión de la AFA, destacándolo como ejemplo de modernización y expansión dentro del negocio global del deporte.

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