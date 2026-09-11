Carnaval récord: CABA tendrá su mejor ocupación hotelera en 5 años

En el marco del fin de semana largo de Carnaval, que será el primero del año, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires anunció que llegarán más de 119 mil visitantes nacionales e internacionales, consolidando el protagonismo del destino en una de las fechas más importantes para la actividad turística.

Con una amplia variedad de propuestas, la Ciudad contará durante los cuatro días con grandes eventos masivos, entre los que se destacan shows musicales, competencias deportivas y actividades culturales,que posicionan a Buenos Aires como una referencia en Latinoamérica en la organización de este tipo de encuentros.

🛎️ La Ciudad multiplica su oferta para disfrutar el primer fin de semana largo del año



🤹🏽‍♀️ El Carnaval se vive con grandes propuestas, como los shows de Bad Bunny, el Argentina Open, el Año Nuevo Chino y los infaltables festejos en diferentes barrios.



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“Este fin de semana largo representará un comienzo más que alentador para el movimiento turístico de nuestra Ciudad. El Carnaval es un acontecimiento de suma relevancia para nuestra actividad y es por eso que nos comprometimos, junto al sector privado, para generar una oferta variada y una infraestructura turística de calidad internacional”, expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

Acto seguido, consignó que “estamos viviendo un comienzo de año que confirma que la Ciudad es un destino protagonista en estás fechas”.

“Tenemos por delante un largo camino con un calendario robusto, con muchas oportunidades para que quienes nos visitan puedan seguir descubriendo a la ciudad más linda del mundo”, completó el funcionario.

Desde el Observatorio Turístico de la Ciudad adelantaron que la ocupación hotelera promedio rondará el 83 %, convirtiéndose en el mejor registro de los fines de semana largos de Carnaval de los últimos cinco años.

Además, aseguraron que la actividad dejará un impacto económico estimado de más de 40 mil millones de pesos. Estos números son el resultado de la oferta turística que la Ciudad pondrá a disposición para los visitantes que llegarán durante el fin de semana largo.