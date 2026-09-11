Ensenada: Detienen a los padres de la bebé que murió en el hospital y tenía signos de abuso

Un hecho que conmociona a la comunidad de Ensenada y La Plata se desarrolla desde la noche del martes pasado, cuando una bebé de apenas un año y dos meses falleció en el Hospital de Niños Gutiérrez de La Plata luego de ser trasladada en estado crítico desde su domicilio en el barrio El Dique, del partido de Ensenada.

Según fuentes oficiales, la menor ingresó con un cuadro de convulsiones y, a pesar de los esfuerzos del personal de salud, murió minutos después de llegar al nosocomio ubicado en diagonal 114 entre 39 y 40.

Lo que encendió las alarmas en el equipo médico fueron los signos de maltrato detectados en la pequeña: los profesionales constataron lesiones en sus zonas íntimas compatibles con abuso sexual, lo que llevó a alertar de inmediato a las autoridades judiciales y policiales.

La investigación quedó a cargo del fiscal Martín Almirón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 8 de La Plata, quien ordenó la intervención de la Policía Bonaerense y distintos cuerpos de investigación. Personal del Gabinete especializado en delitos sexuales de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, junto a oficiales de Policía Científica, participaron de las pericias tanto en el hospital como en el domicilio familiar.

En el marco de la pesquisa, se libró una orden de detención para los padres de la niña, identificados por fuentes judiciales como Miguel Ángel Allende, de 31 años, y María Jimena Vieras, de 24.

Ambos fueron localizados y arrestados por personal de la Comisaría Tercera en el domicilio ubicado en 127 entre 35 y 35 bis, El Dique, donde también reside el tío paterno de la menor, Lucas Tomás Allende, de 27 años, quien también fue imputado en principio y trasladado al mismo destacamento.

La causa fue caratulada inicialmente como “abandono de persona seguido de muerte”, aunque se mantiene abierta y bajo reserva mientras se esperan los resultados definitivos de la autopsia ordenada por la Justicia. Ese informe será clave para confirmar si las lesiones observadas en la menor fueron efectivamente resultado de abusos o si existieron otras circunstancias que precipitaron su deceso.

El operativo en la vivienda familiar incluyó la revisión de al menos tres construcciones ubicadas en el mismo terreno donde vivían distintos integrantes de la familia, en busca de elementos probatorios que puedan ayudar a esclarecer los hechos.

Mientras avanza la investigación, el caso ha generado profunda conmoción en los vecinos de El Dique y en los trabajadores de salud que asistieron a la menor, que describen el episodio como “horrible” y “difícil de comprender”. Las próximas horas serán cruciales para determinar responsabilidades penales y los pasos a seguir en el proceso judicial.