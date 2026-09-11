La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves el proyecto que modifica el régimen penal juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años para menores que delinquen.

Luego de intensos discursos en el recinto, con chicanas y cruces, la iniciativa recibió 149 votos a favor y 100 en contra.

“Delito de adulto, pena de adulto”, fue el argumento central de La Libertad Avanza durante la discusión. En sintonía, desde el PRO, la UCR y bloques minoritarios acompañaron el texto que será girado al Senado.

La pena máxima es hasta 15 años de prisión para delitos graves, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena.

🚔 Diputados aprobó el proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años



🏛️ Luego de un intenso debate, la Cámara baja votó favorablemente la iniciativa que reforma el régimen penal juvenil y endurece las acciones contra menores que delinquen.



⚖️ Pasa al Senado.… pic.twitter.com/t7dkBHntZZ — ANDigital (@ANDigitalOK) February 13, 2026

Asimismo, las condenas con privación de la libertad serán consideradas de último recurso, en pos de priorizar priorizando medidas alternativas cuando se tratare de infracciones menos graves.

Minutos después de la aprobación, el presidente Javier Milei emitió un comunicado para destacar el espíritu de la iniciativa: “Quien comete un delito de adulto debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.

“No se trata de perseguir jóvenes, sino de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas”, enfatizó el jefe de Estado.

Y concluyó: “Un ciudadano de 14 años que participa de un delito, comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”.