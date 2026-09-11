En declive, la industria funcionó al 53,8 % de sus capacidad a fin de 2025

El INDEC difundió este jueves el índice de la capacidad instalada industrial correspondiente a diciembre, que evidenció una continuidad de la caída en la actividad.

La capacidad instalada industrial representa el máximo potencial de producción que un sector puede generar en un tiempo determinado con sus recursos disponibles.

En suma, se trata de un indicador clave de la eficiencia y el nivel de actividad económica.

El organismo estadístico informó que la industria utilizó el 53,8 % de su capacidad instalada durante el último diciembre de 2025.

El dato mostró un nivel inferior al del mismo mes de 2024, cuando fue de 56,7 %.

Según el informe, los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (87,1 %), papel y cartón (65 %), productos alimenticios y bebidas (63,6 %), sustancias y productos químicos (58,6 %) e industrias metálicas básicas (57,5 %).

En tanto, los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general fueron productos minerales no metálicos (51,1 %), edición e impresión (46,5 %), metalmecánica excepto automotores (38,9 %), productos del tabaco (38,6 %), productos textiles (35,2 %), productos de caucho y plástico (33,4 %) e industria automotriz (31,2 %).