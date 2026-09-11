Respaldo parlamentario al acuerdo de comercio Mercosur-Unión Europea

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y giró al Senado el acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Lo hizo con 203 votos positivos, 42 negativos y cuatro abstenciones.

💬| @nestorpitrola: “Están proponiendo un acuerdo para unos cuantos oligarcas y grupos económicos de frigoríficos, que va a acentuar la posición subordinada de Argentina en el mercado mundial y la pobreza del pueblo trabajador”. pic.twitter.com/5l2n8tCi23 — Diputados Argentina (@DiputadosAR) February 13, 2026

En defensa del proyecto, el diputado Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo) se refirió a “los beneficios de este acuerdo para la Argentina”. “Este tratado traerá beneficios para todos los que produzcan y sean capaces de exportar: un acceso preferencial al mercado europeo”.

“El acuerdo establece la eliminación progresiva sobre el 92 % de los productos exportados hoy en día desde el Mercosur a la Unión Europea, esto implica menores barreras de entrada”, argumentó.

💬| Guillermo César Agüero: “A este acuerdo de apertura hay que tratarlo con cuidado para no perjudicar a sectores de nuestro país, pero también tenemos que entender que es una enorme oportunidad para potenciar los sectores productivos, industriales y comerciales”. pic.twitter.com/jDNasykKHH — Diputados Argentina (@DiputadosAR) February 13, 2026

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman puso reparos, al dar cuenta que “es la continuidad de la política económica actual, un verdadero industricidio. Un modelo de bajos salarios, precarizador de las condiciones de empleo, que con este acuerdo solamente se van a profundizar”.

En tanto, el diputado Miguel Ángel Pichetto (EF) contextualizó que la iniciativa “podría definirse como una verdadera política de Estado, ya que desde el año 99 todos los presidentes sostuvieron la necesidad de avanzar en un acuerdo con la Comunidad Europea”.

El acuerdo con la Unión Europea es política de Estado, lo sostuvieron todos los presidentes. El problema no es Europa, el verdadero riesgo es la entrada de China que nos desvasta la industria y el empleo. Mientras se distraen con el debate de cabotaje, el trabajador del conurbano… — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) February 13, 2026

Entre los aspectos positivos del Acuerdo, Pichetto enumeró: “Aborda la apertura de más de 500 millones de consumidores. Es un acuerdo de bloques -no de país a país- que determina baja de aranceles, plazos largos y procesos de adaptación para las industrias de 10 a 15 años. Hay un conjunto de argumentos que son beneficiosos para el bloque del Mercosur".

Al cierre del debate, la diputada Juliana Santillán (LLA) destacó que “la dimensión de este acuerdo, a nivel demográfico y económico, lo ubican entre lo más relevante del sistema comercial internacional”.

Con 203 votos afirmativos, 42 negativos y 0 abstenciones, quedó ratificado el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. pic.twitter.com/laXsE6Niud — Diputados Argentina (@DiputadosAR) February 13, 2026

“Estamos ante un instrumento que permite comenzar a materializar los beneficios concretos en el mediano y largo plazo. Este acuerdo es una señal clara: la Argentina, el Mercosur y la UE creen en el comercio internacional como una herramienta de crecimiento”, completó la legisladora oficialista.

