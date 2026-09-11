Pitrola objetó la “revancha miserable” contra trabajadores del Garrahan

El diputado nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Néstor Pitrola, presentó una cuestión de privilegio contra el directorio del Hospital Garrahan y contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, denunciando un ataque político directo contra quienes protagonizaron en 2025 una histórica lucha salarial

“Han sancionado con cesantías y suspensiones a 40 trabajadores por haber defendido el hospital y por haberle quebrado el brazo al gobierno con un 61 % de aumento salarial. Es una revancha miserable y nefasta”, afirmó el legislador en el recinto.

Asimismo, explicó que “el mismo día en que sale el dictamen pidiendo cesantías y suspensiones, el jefe de Gabinete publica un tuit celebrando una decisión cuyo sumario ni siquiera había concluido. Esto no es un trámite administrativo: es una orden política de la Casa Rosada para descabezar a los dirigentes de la lucha del Garrahan”.

Hoy en el congreso pedi la palabra para defender a los trabajadores del Garrahan y el derecho a organizarse.

"Quieren prohibir el derecho de huelga en la salud y ahora avanzan contra quienes demostraron que la asamblea de trabajadores es un método para derrotar el ajuste. Les… — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) February 13, 2026

En tanto, puso de relieve que las huelgas “siempre garantizaron guardias mínimas y atención a los niños” y que el verdadero motivo de las sanciones fue que los trabajadores se organizaron en asamblea general, superando a la burocracia sindical y conquistando un triunfo con el apoyo masivo de la población.

“Esta lucha se transformó en una causa nacional, junto a la discapacidad, la universidad pública y los jubilados. Eso es lo que no toleran: que los trabajadores triunfen con organización y apoyo popular”, enfatizó el parlamentario del FIT-Unidad.

Acto seguido, vinculó las sanciones con la reforma laboral recientemente votada: “Quieren prohibir el derecho de huelga en la salud y ahora avanzan contra quienes demostraron que la asamblea de trabajadores es un método para derrotar el ajuste. Les molesta al Gobierno, a la dirección del Hospital y también a la burocracia sindical.”

Finalmente, recordó que “los trabajadores del Garrahan marcharon masivamente en la movilización contra la reforma laboral y fueron reprimidos por este régimen”.

“Tenemos que derrotar este intento de descabezamiento. Defender a los dirigentes del Garrahan es defender la salud pública y la causa de quienes luchan por el derecho a la salud de nuestros niños. Abajo las sanciones”, remató.

