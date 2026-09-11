Un hombre de 37 años fue aprehendido este jueves en la ciudad de La Plata en el marco de una causa por averiguación de ilícito, luego de ser señalado por ofrecer caramelos a una niña desde una camioneta y protagonizar un segundo episodio similar, denunciado a través del 911.

A partir de un llamado de emergencia que alertó sobre una situación sospechosa en calle 523 entre 141 y 142, personal policial se acercó al lugar. Según la denuncia, un hombre de aproximadamente 40 años, al mando de una camioneta Chevrolet Tracker blanca, detuvo la marcha y, desde el asiento del conductor, ofreció golosinas a una menor de edad que se encontraba en la vereda.

De acuerdo con el reporte policial, la niña —de 7 años— se asustó ante la situación y corrió hacia el interior de su vivienda para resguardarse. La madre de la menor formalizó luego la denuncia ante las autoridades.

Minutos después se recibió un segundo llamado al 911 que advertía sobre un vehículo de similares características en la zona de calle 134 entre 41 y 42, donde el conductor habría intentado una maniobra parecida con otro menor. Ese aviso reforzó la alerta y activó un operativo de búsqueda.

🍬 Alerta bufarra: ofrecía golosinas a niños desde una camioneta en La Plata



🚔 Se trata de un sujeto de 37 años que protagonizó sendos episodios en 523 entre 141 y 142 y en 134 entre 41 y 42.



🎦 Fue reconocido por registros fílmicos.



📌https://t.co/txRKUvy3Hq#ALERTA… pic.twitter.com/NOwHRQqXZb — ANDigital (@ANDigitalOK) February 13, 2026

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Subcomisaría La Unión, en conjunto con efectivos de la Comisaría 14ª, logró establecer la patente completa del rodado —AA998QN— y la identidad de su titular.

Los agentes se dirigieron al domicilio del propietario, donde hallaron la camioneta estacionada en el frente, aunque en ese momento el hombre no salió de la vivienda. Según voceros, fue reconocido por registros fílmicos como el conductor del vehículo observado en los hechos denunciados.

Con intervención de la fiscalía se dispuso la notificación de la formación de la causa y la recolección de pruebas, entre ellas actas y fotografías del rodado.

Horas más tarde, el sospechoso se presentó espontáneamente en la dependencia policial. Tras ser informado nuevamente el fiscal interviniente, se ordenó su aprehensión por averiguación de ilícito.

El acusado quedó a disposición judicial y será trasladado a primera audiencia, mientras continúa la investigación para determinar con precisión lo ocurrido y si existieron otros episodios relacionados.