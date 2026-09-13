Cazzu celebra sus raíces con “Jujuy Estrellado”

Cazzu acaba de estrenar “Jujuy Estrellado”, una pieza que profundiza la narrativa iniciada en su álbum Latinaje.

Tras su paso histórico por los festivales de Cosquín Folclore y Jesús María, la artista vuelve a sus raíces para ofrecer una relectura del carnaval jujeño, transformando el ritual en una declaración de identidad.

En esta entrega, Cazzu resignifica la figura del Diablo —tradicionalmente masculina— para encarnar a La Diabla, un símbolo de ruptura y que coloca a la mujer en el centro de la escena folclórica actual.

El lanzamiento se completa con un videoclip cinematográfico ambientado en su provincia natal. La historia sigue a Julieta desde la cotidianidad de un restaurante de barrio hacia un universo onírico en las sierras jujeñas, donde la nostalgia de la cumbia y los arreglos de tinte norteño producidos por Nico Cotton cobran vida.

El clip recupera la estética y los personajes de su éxito “Otro como tú”, consolidando un multiverso visual donde el deseo, la memoria y el paisaje se entrelazan bajo la luz de la luna.

Este lanzamiento llega dentro de una etapa de expansión global, mientras se prepara para su regreso al Movistar Arena el 28 de febrero, Cazzu esta por dar inicio a su primer tour solista por Estados Unidos. Tras agotar las primeras plazas como el Madison Square Garden y el YouTube Theater, la gira Latinaje extendió su recorrido sumando nuevas fechas.

Así, la artista reafirma su impacto internacional llevando su esencia regional a los escenarios más emblemáticos del mundo. La gira Latinaje reafirma el impacto de una artista que, sin perder su esencia regional, continúa conquistando los escenarios más emblemáticos del mundo.

Asimismo en 2025, Cazzu expandió su universo artístico con el lanzamiento de su primer libro, Perreo, una revolución, un ensayo que rápidamente se convirtió en bestseller.

En esta obra, presentada con gran éxito en la Feria del Libro de Buenos Aires, la artista analiza el género urbano desde una perspectiva feminista, reivindicando el perreo como un acto político de autonomía y empoderamiento.

Más que una biografía, el libro funciona como el manifiesto teórico de su era Latinaje, consolidando a La Jefa como una de las voces intelectuales más influyentes de la cultura contemporánea al reflexionar sobre la identidad, el deseo y los desafíos de la mujer en la industria musical.

