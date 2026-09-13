Relativizan la caída en el consumo de carne: “No es alarmante”

Con el telón de fondo del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, y la consecuente importación de carne de la potencia norteamericana, el consultor ganadero Fernando Canosa explicó que “estamos en un momento del mundo muy particular donde no hay carne vacuna”.

“Falta carne vacuna, no es que no hay, sino que falta carne vacuna para la cantidad de bocas que están demandando en los diferentes lugares”, puntualizó el especialista en declaraciones a Canal E.

Asimismo, remarcó “Argentina sigue siendo el primer consumidor de carne vacuna con alrededor de 49-50 kilos por habitante y por año”.

Si bien la ingesta es menor a la de décadas pasadas, Canosa aclaró que no se trata de una caída “alarmante”.

“Esto lo quiero decir enfáticamente porque por ahí se dice baja el consumo, bueno, no ha bajado, de esos niveles no ha bajado el consumo”, recalcó el titular de Conocimiento Ganadero.

📉 Fuerte caída del consumo interno de carne vacuna



🥩 El relevamiento de la CICCRA dio cuenta en enero de una retracción del 13 % interanual. Así, el promedio de ingesta per cápita se ubicó en 47,9 kilos por año.



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“Argentina está en el podio de los mayores consumidores de proteína animal. Junto con Estados Unidos, que está en el primer lugar, Argentina en el segundo y Australia en el tercero, somos los que más consumimos proteína de origen animal”, pormenorizó.

Por otra parte, indicó que los actuales desequilibrios del mercado no responden al aumento de exportaciones sino a decisiones acumuladas durante años. “Obviamente hay una colisión entre la demanda y la oferta. Esto está dado por los desmanejos de políticas públicas de muchos años”, afirmó.

Y enumeró: “Se pusieron restricciones a la exportación, se pusieron restricciones a animales de mayor peso y se consumieron animales de menor kilaje”.