“Donde termina el verano” se adjudicó el Premio Biblioteca Breve 2026

La novela ganadora del Premio Biblioteca Breve 2026 es Donde termina el verano, de la autora mexicana Elma Correa.

El jurado del Premio Biblioteca Breve integrado por Sergio Bang, Laura Barrachina, Adolfo García Ortega, Santiago Roncagliolo y Elena Ramírez dijo sobre la obra: “Es una novela extraordinaria sobre la amistad y la culpa entre dos mujeres a lo largo de los años en la brutal frontera entre México y Estados Unidos”.

“Narrada con una técnica asombrosa y la dosis justa de suspenso y emoción para mantener en vilo al lector, la novela pone en el centro de la trama cómo la lealtad está por encima de la ley en una comunidad sin piedad hacia los más débiles”, completaron los eruditos.

Elena Ramírez (@elenarari), directora editorial de Seix Barral entrega el #PremioBibliotecaBreve2026 a Elma Correa por su novela ‘Donde termina el verano’.



👉 El 11 de marzo en librerías.

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Cada convocatoria del Premio Biblioteca Breve es, ante todo, un ejercicio de escucha. Leer más de un millar de manuscritos supone asomarse a un coro de voces que, desde geografías, edades y tradiciones distintas, dan forma narrativa a las preguntas de nuestro tiempo.

La presente edición alcanzó una cifra récord de 1.218 manuscritos, un dato que confirma la capacidad de convocatoria de un premio que, desde 1958, ha sido un referente para la literatura en lengua española.

Algo más de la mitad de los originales proceden de España, mientras que una parte muy significativa llega desde Latinoamérica, reafirmando el carácter transatlántico de un galardón que sigue siendo un lugar de diálogo y reconocimiento entre tradiciones literarias diversas.

En cuanto a los géneros y temáticas, esta convocatoria consolida algunas líneas ya reconocibles —la novela policíaca, la autoficción, la metaficción—. Se aprecia un aumento de novelas que revisitan hechos históricos a través de elementos fantásticos; relatos centrados en la salud mental; relecturas de los clásicos desde perspectivas inéditas, y narraciones protagonizadas por personajes que cuestionan su género o su lugar en el mundo. Incluso seis años después, la pandemia sigue proyectando su sombra sobre el imaginario literario.

“Celebramos de manera muy especial que el premio recaiga este año en una autora mexicana, y que lo haga con una obra que dialoga de forma natural con el imaginario narrativo latinoamericano, y que incorpora a la vez una mirada propia y profundamente contemporánea”, expuso la directora editorial Elena Ramírez.

Y completó: “Estamos convencidos de que Donde termina el verano encontrará un lugar duradero en el corazón de los lectores y de que Elma Correa inicia, con este reconocimiento, un recorrido literario que dará mucho que leer y celebrar”.

Sinopsis

En un barrio de Mexicali, una de las últimas ciudades de México antes de la frontera con Estados Unidos, dos niñas inseparables, Elisa y Aimé, viven un verano que las marcará para siempre. La noche antes de que Elisa abandone la ciudad para ir a estudiar fuera gracias a una beca de atletismo, la responsabilidad de ambas en un suceso trágico fracturará no solo su amistad, sino a todo el barrio, una comunidad donde la violencia se mezcla con la superstición y el miedo.

Dos décadas después, ambas amigas se reencuentran convertidas en personas muy distintas a las niñas que fueron. Promesa frustrada del atletismo, Elisa regresa a su ciudad natal sola y avergonzada por unas expectativas que no ha sabido cumplir.

Antaño tímida y siempre a la sombra de su amiga, Aimé es una mujer influyente que ha sabido reconducir su destino con mano férrea. Entre ambas se abre una grieta marcada por la culpa y la distinta forma de afrontar su secreto compartido.

Donde termina el verano es una novela sobre la amistad femenina, el fin de la inocencia y la violencia estructural que atraviesa a los niños y las mujeres en un lugar de paso marcado por la extrema pobreza. Narrada con una prosa hipnótica y precisa, Elma Correa compone una gran elegía fronteriza en la que el relato oficial —los feminicidios, los niños robados y las madres que callan— queda iluminado por los principios de honestidad y lealtad de una comunidad al margen de la ley.

