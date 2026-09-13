Jorge Drexler vuelve a las fuentes

El cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler presentó el primer adelanto de su próximo álbum, titulado Taracá, que será el decimoquinto disco de estudio de su trayectoria.

“Toco madera” es la primera ventana al imaginario de su nuevo disco, grabado en su mayoría en Montevideo.

Una canción enérgica y percusiva, sorprendente, y que pone al tambor en el centro de la canción, destacando el protagonismo y centralidad de la clave más conocida del candombe.

La canción, escrita por Jorge Drexler y Carlos Casacuberta -sobre una idea de Tadu Vázquez- está producida por Lucas Piedra Cueva, Mauro, Facundo Balta y el mismo Tadu Vázquez.

El artista presenta el juego de palabras entre las dos acepciones de “tocar madera”. Por un lado, el ritual de tocar madera, universalmente empleado para no tentar al destino. Además, en el candombe uruguayo, “tocar madera” se refiere a golpear la madera del tambor con el palo para marcar la clave rítmica.

Entre esta combinación de usos del lenguaje -siempre ingenioso el uruguayo en sus composiciones-, pendula esta canción, firme, colectiva y potente. Acompañada por un videoclip conceptual y minimalista, dirigido por Mario Arenas; esta pieza es un ensayo sobre la importancia de esa clave rítmica y un homenaje particular del artista a uno de los ejes del ritmo del candombe.

Esa premisa es recurrente en Taracá, donde podremos encontrar el candombe -ritmo afro-uruguayo por excelencia- con frecuencia, en una amalgama de bellas y significativas canciones.

Hoy, el artista uruguayo inicia una nueva etapa en su trayectoria, más cerca de su origen, expandiendo su marco creativo y tendiendo puentes para todos aquellos valientes que los cruzan. Durante las próximas semanas iremos desvelando más información sobre este nuevo trabajo, su título y el concepto que lo sostiene. La expectación es máxima por saber cómo se conformará este nuevo paso en el universo Drexler.