Alak inauguró pavimentación en la populosa Villa Elvira

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró la obra de pavimentación asfáltica sobre calle 12 entre 80 y 85, una intervención que forma parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano municipal. La ejecución mejorará la circulación y la seguridad vial en un tramo vital de la localidad.

La obra contempló la ejecución de una nueva carpeta asfáltica, la demarcación de las correspondientes sendas peatonales, trabajos de optimización en el alumbrado público de todo el sector y la puesta en valor del espacio público lindante.

“Cada obra que inauguramos, ya sea vial, educativa o de mejora en nuestros espacios públicos, representa nuestro compromiso como gestión municipal con mejorar la calidad de vida de los vecinos”, expresó Alak.

Asimismo, aseguró que “estas intervenciones son fundamentales para potenciar el crecimiento y el desarrollo de la localidad”.

Cabe recordar que el Plan de Mantenimiento Urbano en Villa Elvira incluye la intervención de 151 calles, 33 con cordón cuneta, 48 con carpeta asfáltica y 70 de tierra con tareas de mejorado; 250 nuevas calles iluminadas; el recambio de 17 mil luminarias; la puesta en valor de 2 plazas y la ejecución de 252 cruces de conductos pluviales para bocacalles.

🚧 Inauguramos la pavimentación asfáltica de calle 12 bis entre 80 y 85



Esta obra forma parte del Plan de Mantenimiento Urbano que prevé la intervención de 151 calles en Villa Elvira.



Los trabajos en esta localidad incluyen el recambio de 17 mil luminarias, la iluminación de… pic.twitter.com/gjGeSiF2dc — Julio Alak (@Julio_Alak) February 13, 2026

Por otro lado, en el marco de la primera etapa del plan Escuelas en Obra se intervinieron la Escuela Técnica N° 5; la Escuela Pedagógica Provincial; las primarias N° 125, N° 27 y N° 59; las secundarias N° 55 y N° 81; y los jardines de infantes N° 2, N° 975 y N° 11.

En tanto que en una segunda etapa de trabajos se avanza los jardines de infantes Nº 2, Nº 3, N° 984, Nº 948, Nº 8, Barrio Jardín y Nº 902; los maternales Itatí y N° 2; las primarias Nº 121, Nº 84 y Nº 23; las secundarias Nº 71 y Nº 54; y las últimas etapas en la Escuela Técnica Nº 5 y Escuela Pedagógica Provincial.