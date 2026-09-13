Balean al dueño de una moto y a un playero en un robo en una estación de servicio en Lanús

Un violentísimo hecho delictivo sucedió en las últimas horas en una estación de servicio de Lanús donde dos delincuentes armados le robaron la motocicleta a un hombre y en el proceso lo balearon a él y a un playero.

Todo ocurrió este jueves minutos antes de las 21 horas en una estación de servicio ubicada en el cruce de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Juan Perón del mencionado distrito del Conurbano bonaerense sur, y una cámara de seguridad del lugar captó la secuencia.

En las imágenes se observa a estos dos malhechores transitando a pie, hasta que ven la oportunidad y atacan al motociclista para quedarse con su rodado, una Kawasaki 700 de color negro y fnalmente huyen a toda velocidad, y con el rodado, por la avenida Yrigoyen

🔫 Así fue el violento robo que dos delincuentes protagonizaron este jueves minutos antes de las 21 horas en una estación de servicio de Lanús, y que acabó con el dueño de la moto y un playero heridos.



🎦 La secuencia ocurrió en el cruce de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Juan… pic.twitter.com/nOJfeuPwgx — ANDigital (@ANDigitalOK) February 13, 2026

En el forcejeo los malvivientes blandieron armas de fuego y dispararon al menos en cinco oportunidades: dos de esos tiros impactaron en la humanidad de la víctima, y ambos fueron en uno de sus omóplatos, y otros dos dieron en un playero que estaba trabajando en el lugar, en la zona torácica.

El propietario de la moto se encuentra ileso, pero el playero se llevó la peor parte: dado su cuadro, debió ser trasladado a un hospital de la zona e intervenido quirúrgicamente, por lo que su estado es delicado.

El caso, denunciado a través del 911, tuvo a efectivos de la Comisaría Tercera relevando pruebas, al tiempo que recayó en la UFI Nº 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal María Silvia Bussano,.

La agente judicial busca intensamente por estas horas a los potenciales asesinos y de hecho caratuló la causa como “homicidio en ocasión de robo en grado de tentativa”.