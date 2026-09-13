domingo 13 de septiembre de 2026 - Edición Nº4558

Deportes | 13 feb 2026

Formación integral

Mascherano y Maxi Rodríguez junto a 500 niños en Miami

Fue en el marco de un encuentro de las academias internacionales AFA. Los referentes históricos de la Selección firmaron camisetas y transmitieron su experiencia como futbolistas de elite.

El director Comercial y de Marketing de la AFA, Leandro Petersen, flanqueado por Rodríguez y Mascherano.
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La Asociación del Fútbol Argentino llevó adelante en Miami una jornada institucional y formativa que reunió a más de 500 niños en el marco del crecimiento de sus academias internacionales, con la participación especial de Javier Mascherano y Maxi Rodríguez, dos referentes históricos de la Selección argentina.

La actividad fue encabezada por Leandro Petersen, director Comercial y de Marketing de la AFA, quien destacó la importancia estratégica del desarrollo de las academias como parte del proceso de expansión global de la institución y su consolidación en mercados clave como el de los Estados Unidos.

Durante la jornada se puso en valor el crecimiento de las 16 academias internacionales de la AFA, concebidas como espacios de formación integral para niños y adolescentes bajo estándares metodológicos del fútbol argentino y valores como el liderazgo, el trabajo en equipo y la disciplina.

Los más de 500 chicos participaron de entrenamientos, clínicas técnicas y actividades recreativas, y vivieron una experiencia única al compartir el campo con Mascherano y Maxi Rodríguez, quienes interactuaron con los jóvenes, firmaron camisetas y transmitieron su experiencia como futbolistas de elite.

En el marco del evento, Maxi Rodríguez se refirió también a los Partidos de Leyendas, destacando el valor de mantener vivo el vínculo con el público y seguir representando la historia de la Selección Argentina en distintos escenarios internacionales. Por su parte, Mascherano reflexionó sobre su rol actual en la formación juvenil, resaltando la responsabilidad de acompañar a las nuevas generaciones no solo en lo futbolístico, sino también en su crecimiento personal y profesional.

Ambos jugadores se mostraron especialmente predispuestos con la prensa y visiblemente emocionados por la respuesta del público. Cientos de chicos coreaban sus nombres, se quitaban los botines para pedirles una firma y buscaban una foto con sus ídolos.

Los padres tampoco quisieron quedarse al margen y acompañaron el entusiasmo con pedidos de autógrafos e imágenes. La jornada se vivió como una verdadera fiesta, marcada por la cercanía, la alegría y el espíritu del fútbol argentino.

Identidad, formación y comunidad

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de diplomas oficiales con la imagen de los jugadores presentes y sus firmas, generando un clima de entusiasmo y orgullo entre los niños y sus familias. La jornada estuvo acompañada por música argentina y un ambiente que reflejó la identidad cultural del fútbol argentino en el exterior.

El evento permitió además poner en valor el trabajo de los entrenadores y coordinadores de las academias, responsables de replicar la metodología y el ADN formativo de la AFA en cada sede internacional.

De acuerdo a lo explicado por Petersen, “con este tipo de iniciativas, la Asociación del Fútbol Argentino continúa fortaleciendo su presencia en Estados Unidos y consolidando un modelo que integra expansión estratégica, desarrollo formativo y construcción de comunidad, proyectando el legado del fútbol argentino hacia nuevas generaciones en el mundo”.

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