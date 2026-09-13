Mascherano y Maxi Rodríguez junto a 500 niños en Miami

La Asociación del Fútbol Argentino llevó adelante en Miami una jornada institucional y formativa que reunió a más de 500 niños en el marco del crecimiento de sus academias internacionales, con la participación especial de Javier Mascherano y Maxi Rodríguez, dos referentes históricos de la Selección argentina.

La actividad fue encabezada por Leandro Petersen, director Comercial y de Marketing de la AFA, quien destacó la importancia estratégica del desarrollo de las academias como parte del proceso de expansión global de la institución y su consolidación en mercados clave como el de los Estados Unidos.

Junto a @MR11ok y @Mascherano tuvimos la oportunidad de compartir una gran jornada con más de 300 niños y niñas en las academias del Fútbol Argentino en Miami. Las academias de @afa continúan creciendo en todo el mundo y es importante seguir impulsando estas experiencias para… pic.twitter.com/zu6k5OvVJx — Leandro Petersen (@PetersenLeandro) February 12, 2026

Durante la jornada se puso en valor el crecimiento de las 16 academias internacionales de la AFA, concebidas como espacios de formación integral para niños y adolescentes bajo estándares metodológicos del fútbol argentino y valores como el liderazgo, el trabajo en equipo y la disciplina.

Los más de 500 chicos participaron de entrenamientos, clínicas técnicas y actividades recreativas, y vivieron una experiencia única al compartir el campo con Mascherano y Maxi Rodríguez, quienes interactuaron con los jóvenes, firmaron camisetas y transmitieron su experiencia como futbolistas de elite.

En el marco del evento, Maxi Rodríguez se refirió también a los Partidos de Leyendas, destacando el valor de mantener vivo el vínculo con el público y seguir representando la historia de la Selección Argentina en distintos escenarios internacionales. Por su parte, Mascherano reflexionó sobre su rol actual en la formación juvenil, resaltando la responsabilidad de acompañar a las nuevas generaciones no solo en lo futbolístico, sino también en su crecimiento personal y profesional.

Ambos jugadores se mostraron especialmente predispuestos con la prensa y visiblemente emocionados por la respuesta del público. Cientos de chicos coreaban sus nombres, se quitaban los botines para pedirles una firma y buscaban una foto con sus ídolos.

More than 300 kids trained at our Youth Clinic at @afa_academyfl ⚽️ 🇦🇷



Thanks to @lexarmemory for supporting the future stars.



On the road to 2026! 🏆✨ pic.twitter.com/hEcGTTtkhP — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) February 12, 2026

Los padres tampoco quisieron quedarse al margen y acompañaron el entusiasmo con pedidos de autógrafos e imágenes. La jornada se vivió como una verdadera fiesta, marcada por la cercanía, la alegría y el espíritu del fútbol argentino.

Identidad, formación y comunidad

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de diplomas oficiales con la imagen de los jugadores presentes y sus firmas, generando un clima de entusiasmo y orgullo entre los niños y sus familias. La jornada estuvo acompañada por música argentina y un ambiente que reflejó la identidad cultural del fútbol argentino en el exterior.

El evento permitió además poner en valor el trabajo de los entrenadores y coordinadores de las academias, responsables de replicar la metodología y el ADN formativo de la AFA en cada sede internacional.

De acuerdo a lo explicado por Petersen, “con este tipo de iniciativas, la Asociación del Fútbol Argentino continúa fortaleciendo su presencia en Estados Unidos y consolidando un modelo que integra expansión estratégica, desarrollo formativo y construcción de comunidad, proyectando el legado del fútbol argentino hacia nuevas generaciones en el mundo”.