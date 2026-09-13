Con clásicos y personajes en vivo, Fiesta Back to the 80s llega a Palermo

El sábado 7 de marzo, Fiesta Back to the 80s desembarca en Groove de Palermo con una edición especial que propone una experiencia integral: música ochentosa sin parar, visuales temáticas y personificaciones en vivo que recrean a los grandes íconos de la década.

La propuesta combina una cuidada selección musical de clásicos bailables y cantables del pop, rock y new wave de los años 80, con un fuerte componente escénico que suma show y teatralidad a la pista.

A lo largo de la noche, el público podrá cruzarse con personajes emblemáticos como Michael Jackson, Freddie Mercury, y referencias inolvidables de la cultura pop como Karate Kid, Cazafantasmas y otros íconos del imaginario ochentoso.

Además, la producción incorpora detalles ligados a la estética y a la cultura popular de la época —como regalos de pochoclos y algodón de azúcar (copos de nieve)— reforzando una experiencia pensada para quienes buscan revivir la década no solo desde lo musical, sino también desde lo sensorial.

La fiesta contará con sector VIP y un beneficio especial: las personas que cumplan años en marzo ingresan sin cargo, sujeto a validación en puerta según condiciones de la producción.

La apertura será antes de la medianoche con cierre previsto para pasadas las 5 horas, incluyendo sector VIP y beneficio cumpleañeros (ingreso gratuito para quienes cumplan en marzo). Las entradas pueden adquirirse a través de Passline.



Fiesta Back to the 80s es una propuesta dedicada a celebrar la música y la cultura pop de los años 80, con un formato que fusiona pista de baile, performance en vivo y ambientación temática. En cada edición, se destaca por su curaduría musical basada en himnos de la década y por recursos escénicos que buscan recrear el clima nostálgico, festivo y desinhibido que marcó a toda una generación.