“Culebrones”, un homenaje sonoro a las grandes telenovelas argentinas

Esenciales es el ciclo de conciertos del ex CCK que celebra la obra de artistas mediante la revisión de sus grabaciones emblemáticas, interpretadas por destacados directores y músicos invitados que imprimen su propia huella a las obras.

En el arranque de la temporada 2026, y como parte de la programación del mes del amor y del Día de los Enamorados, se lleva a cabo Culebrones, espectáculo ideado por Valeria Ambrosio dedicado a homenajear la música y el universo sonoro de las grandes telenovelas argentinas.

Culebrones propone un recorrido por algunos de los teleteatros que hicieron historia, de la mano de canciones románticas que quedaron grabadas a fuego en nuestra memoria –ya que en algunos casos literalmente “se paraba el país” con el desenlace de estas historias tan nuestras–, así como también de algunos jingles pegadizos de publicidades que acompañaban las tardes y las noches de las familias frente al televisor.

❤️‍🔥Esenciales: Culebrones



Comenzamos el año con un concierto dedicado al amor y a las canciones de telenovelas argentinas que quedaron grabadas en la memoria de todos.



🕐 Sábado 14 de febrero, 20 h. Domingo 15 y lunes 16, 19 h

🎫 Retirá tu entrada gratuita desde 2 horas antes. pic.twitter.com/aHwbyJuDAZ — Palacio Libertad (@libertadpalacio) February 11, 2026

Títulos y momentos musicales inolvidables como “Para vivir un gran amor” (Un mundo de 20 asientos), “Solo tú, solo yo” (Trampa para un soñador), “Mentira (Dos para una mentira) y “Una lágrima en el teléfono” (Una voz en el teléfono), entre muchos otros, serán recreados por un ensamble orquestal dirigido por Pablo Citarella –también a cargo de los arreglos– y la participación de grandes voces invitadas: Ivanna Rossi, Sol Bardi y Diego Bros, junto con Bruno Coccia, Rocio Noziglia y Sofía Val como cantantes y coristas.

El ensamble estará integrado por Antonio Trapa en batería, Nacho Svachka en percusión, Euge Guzmán en teclados, Matías Cadoni en bajo y contrabajo, Martín Sciaccaluga en guitarra, Miguel Tallarita en trompeta, Marcelo Galván en saxo y Laura Molina en trombón, con la participación de destacados músicos pertenecientes a la Dirección Nacional de Elencos Estables. Proyecciones y contenidos visuales completarán la propuesta artística.

Las funciones serán el sábado 14 a las 20 horas, y el domingo 15 y el lunes 16 a las 19 horas (la primera se transmitirá en vivo por la radio online).

La actividad es gratuita, con cupo limitado y requiere retiro de localidades. Las entradas –hasta dos por persona– se entregan en boletería (mostradores del Hall central) desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala.

Conversatorio sobre telenovelas icónicas argentinas

Como parte de las actividades del mes del amor y del Día de los Enamorados, y con la participación de Thelma Biral, Jorge Martínez, Víctor Agú y Mirta Romay (como moderadora), se llevará adelante el sábado 14 a las 18.30 horas una charla que explorará la evolución, impacto cultural y características distintivas de las telenovelas argentinas desde sus inicios.

El conversatorio será una oportunidad para analizar algunas producciones clave de la etapa fundacional del melodrama televisivo y que se convirtieron en hitos en la televisión nacional, como Rolando Rivas taxista, Piel naranja, El amor tiene cara de mujer, Una voz en el teléfono, Amo y señor y Rosa de lejos.

Entre las temáticas que proponían las telenovelas estaban el amor prohibido, el secreto, la lucha de clases y la movilidad social. La charla girará alrededor de esos tópicos, así como sobre el rol de la mujer, la evolución de la villana y la protagonista ingenua.

Como cierre, se debatirá acerca del futuro del formato y su legado.

La actividad no requiere reserva de entradas: el ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

Migré: El tema es el amor

Alberto Migré se hizo un lugar inolvidable en los corazones del público a través de escenas dramáticas, personajes únicos y ambientes cotidianos. Produjo más de 700 libretos para radioteatro y televisión, y trabajó con eminencias del espectáculo como Ricardo Darín, Arturo Puig, Soledad Silveyra y China Zorrilla, entre muchas otras.

Con objetos originales que lo acompañaron durante su carrera, como su emblemática máquina de escribir y los vinilos que musicalizaron sus producciones y su proceso creativo, la Sala Lucas Demare del sexto piso se transforma en un homenaje a quien ha marcado un antes y un después en la radio y la televisión de nuestro país.

La exhibición puede visitarse a partir del 14 de febrero, de miércoles a domingos de 14 a 20 horas y no se requiere reserva previa de entradas.