Un gremio docente rechazó el aumento de Kicillof y no empiezan las clases en PBA

El congreso extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó este viernes la propuesta salarial ofrecida por el gobierno de Axel Kicillof al considerarla “insuficiente” y, por consiguiente, determinó un paro de 24 horas previsto para el inicio del ciclo lectivo 2026.

“Luego de diferentes mecanismos de consulta a las bases, el congreso manifestó hoy la disconformidad que existe entre los docentes ante una oferta que no logra recomponer nuestros salarios y que finalmente se plasmó en un rechazo unánime”, indicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera y explicó que “el Congreso facultó además al Consejo Directivo para llevar adelante diferentes acciones gremiales”.

La titular de la Federación aseguró que “esta nueva propuesta de incremento de un 3 % para el mes de febrero no alcanza a cubrir la pérdida salarial que venimos sufriendo en el sector”, y graficó: “Hoy, un maestro de grado que recién se inicia, con esta propuesta, percibiría un incremento en su sueldo de bolsillo de $ 22.188”.

Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires, el inicio de clases está previsto para el lunes 2 de marzo.

La FEB ya había rechazado la oferta salarial de enero 2026, por considerarla insuficiente: “Entendemos los inconvenientes económicos de la Provincia y siempre hemos impulsado los espacios de diálogo y negociación. Pero la realidad es que hoy los salarios docentes están muy deteriorados y se debe dar una recomposición real y urgente”.

Por otra parte, la FEB objetó los reiterados inconvenientes en el funcionamiento de IOMA en los distritos, que generan un malestar muy importante entre los docentes.

Olivera también recordó el reclamo “desde hace meses al gobierno nacional la devolución del Fondo de Incentivo Docente, que significó una pérdida importante para los salarios de los educadores”.