Reforma laboral: Caputo recibió al titular de la UIA y habló de “un nuevo modelo de país”

Luego de la victoria política que significó la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este viernes en su despacho al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.

Pese a los signos de interrogación en el sector –la industria creció un 1,6 % durante 2025, aunque el último período del año fue en caída-, recobró el optimismo tras el avance del proyecto de modernización laboral en el Congreso.

“Hablamos de la importancia de la reforma laboral, en de la medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2 % por los próximos cuatro años, y del RIMI para PyMEs”, enumeró Caputo.

😡 Bronca de los empresarios textiles: “Votamos a este gobierno y se convirtieron en casta”



💬 El titular de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, @ClaudioDrescher, estalló contra el ministro de Economía, Luis Caputo, después de que dijera que no compraba ropa en el… pic.twitter.com/6QMqydt1kL — ANDigital (@ANDigitalOK) February 3, 2026

En esa línea, indicó que la normativa, “junto con la ley de Inocencia fiscal, serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo”.

“También hablamos de la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas”, agregó el titular del Palacio de Hacienda.

Después de la polémica con los textiles y la reivindicación de los productos importados por parte de la mayoría de los funcionarios del Gobierno, Caputo destacó la “gran relación con la UIA”.

“Continuaremos trabajando juntos para que la gente tenga finalmente acceso a mejores productos, a mejores precios”, finalizó.