Legisladores de LLA refutaron “el relato” de Kicillof y pidieron que “se ponga los pantalones”

Los bloques de diputados y senadores provinciales de La Libertad Avanza cruzaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof por sus dichos sobre la reforma laboral y la comparación con el modelo de Martínez de Hoz.

Al participar el último miércoles de la movilización en los alrededores del Congreso, Kicillof había definido el proyecto de modernización laboral como un “retroceso que recupera la lógica iniciada por la dictadura con Martínez de Hoz y que vuelve a hacer que el ajuste recaiga sobre los trabajadores”.

Las declaraciones del mandatario provincial fueron motivo de réplica para los legisladores libertarios, quienes presentaron un proyecto en ambas cámaras de la Legislatura.

“Los bonaerenses estamos cansados del relato que quisieron y siguen queriendo imponer, incluyendo banalizaciones históricas forzadas y mensajes alarmistas que solo profundizan la confrontación y desinforman a la sociedad”, apuntaron.

Al respecto, subrayaron que “la provincia necesita un gobierno que se ponga los pantalones, gestione y solucione los problemas provinciales, en lugar de gastar recursos en un posicionamiento permanente sobre la agenda nacional del presidente (Javier Milei)”.