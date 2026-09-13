SUTEBA también rechazó el aumento de Kicillof y se complica el inicio de clases

En el marco de la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, el SUTEBA rechazó este viernes el 3 % de suba salarial ofrecido por el gobernador Axel Kicillof.

Durante el plenario del gremio encabezado por Roberto Baradel, consideraron “insuficiente” el aumento del Gobierno, y exigieron una propuesta superadora “que permita la recuperación del poder adquisitivo del salario para docentes en actividad y jubilados”.

Se trata del primer cortocircuito entre la administración de Kicillof y el sindicato docente más representativo de la provincia.

De todos modos, y con más de quince días por delante para el inicio del ciclo lectivo, SUTEBA abogó por continuar las negociaciones con los funcionarios.

👎🏽 Un gremio docente rechazó el aumento de Axel Kicillof y no empiezan las clases en PBA



💲 La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) consideró “insuficiente” la suba salarial del 3 % ofrecida por la Provincia.



👩🏽‍🏫👨🏽‍🏫 En respuesta, lanzó una medida de fuerza para el 2 de… pic.twitter.com/GgCCRZGolf — ANDigital (@ANDigitalOK) February 13, 2026

Mayor intransigencia revistió la posición de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el segundo gremio con más cantidad de afiliados.

En disconformidad con los números que la administración de Kicillof puso sobre la mesa de negociación, rechazaron y lanzaron un paro de 24 horas para el 2 de marzo.

Ante el malestar docente, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, buscó bajarle la tensión al conflicto, y remarcó que el objetivo es “seguir apostando al diálogo y a la construcción de acuerdos con las organizaciones sindicales”.