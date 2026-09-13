Lo buscaban por robo agravado y lo hallaron dentro de un freezer en La Matanza: Así cayó “Iceman”

Un hombre que era intensamente buscado en La Matanza fue hallado en las últimas horas escondido dentro de un freezer –y con principio de hipotermia– luego de que efectivos de la DDI local desarrollaran un allanamiento en una vivienda de González Catán, y finalmente lograran detenerlo.

Hablamos de Alexis Alejandro González, de 28 años de edad, quien era intensamente buscado desde el 2 de febrero pasado cuando junto a un cómplice le robaba a una mujer en la calle, uso de la violencia mediante, y la policía comenzó a perseguirlo.

En esa huida en motocicleta hubo un choque con un patrullero y una detención, la de su cómplice, pero él logró evadirse… hasta ahora.

Luego de una intensa investigación, la Policía llegó hasta su casa de las calles Joaquín del Pino y Rosas, y su pareja les dijo que González no se encontraba, pero de todas maneras decidieron ingresar a inspeccionar.

A “Iceman”, tal y como se conoce a este personaje en el mundo del hampa, lo hallaron intentando ocultarse dentro de un freezer: al abrirlo el ahora reo pidió “fumar un último cigarrillo”, previo a ser detenido, pero no lo dejaron e inmediatamente lo esposaron.

Tras quedar bajo custodia policial el sujeto debió ser asistido ya que presentaba un principio de hipotermia, y ahora enfrenta una pena que en expectativa podría superar los 10 años de prisión.

Es que González tiene severos antecedentes penales por abuso sexual, robo y violencia familiar, y las causas se encuentran en curso en distintos Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Resta informar que en el allanamiento se secuestró la moto usada en aquella huida del 2 de febrero, varios teléfonos celulares de alta gama, un arma de fuego Hi Power con once municiones presta para su uso, dos cargadores, un chaleco antibalas y la vestimenta utilizada en ese robo.