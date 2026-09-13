La CGT advierte que el conflicto “va a escalar”

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, renovó cuestionamientos a la reforma laboral del Gobierno nacional y anticipó que el conflicto continuará profundizándose si no hay respuestas concretas a los reclamos del movimiento sindical.

En declaraciones radiales, el referente del Sindicato de la Industria del Vidrio afirmó que “lo que se está viendo en Argentina es muy triste, estamos en una situación crítica: lo que sucedió con la policía en Santa Fe, el cierre de prensa en distintos lugares, la pérdida de puestos de trabajo y el costo de vida altísimo, no hay salario que alcance”.

En ese sentido, vinculó la discusión por la reforma laboral con un contexto general de deterioro social y económico.

Asimismo, Jerónimo planteó que “yo no creo que ningún trabajador que le haya dado el voto a este Gobierno se lo haya dado que le quite derechos”. Para el dirigente, el avance sobre derechos laborales no formó parte del mandato otorgado por los trabajadores en las urnas.

Acto seguido, el cotitular de la CGT ratificó la postura institucional de la central obrera frente al Gobierno: “nosotros tenemos una responsabilidad institucional y nos vamos a hacer sentir como central sindical”.

“Lo dijimos muy claramente, en la medida que no se reciban nuestros pedidos y nuestros reclamos, el conflicto va a escalar”, sentenció Jerónimo.

