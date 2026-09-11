Puerto Madryn: Intensa búsqueda de una joven bonaerense que desapareció en una práctica de buceo

Momentos de enorme tensión se viven en Puerto Madryn por la desaparición de Sofía Devries, una joven oriunda de Buenos Aires, con residencia en Villa Ballester, de 23 años que fue vista por última vez este lunes mientras participaba de una actividad de buceo recreativo. Desde entonces, se desplegó un intenso operativo de búsqueda en aguas del Golfo Nuevo, aunque hasta el momento no hubo resultados positivos.

Según se informó, Sofía realizaba un “bautismo de buceo” junto a otras tres personas, en una experiencia organizada por la empresa Freediving Patagonia. Al finalizar la práctica, solo tres integrantes del grupo lograron regresar a la superficie, lo que encendió de inmediato la alarma y activó el protocolo de emergencia.

En la zona de Punta Cuevas trabajan nadadores de rescate, buzos especializados y personal de la Prefectura Naval Argentina, además de otras fuerzas que se sumaron al rastrillaje. La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca determinar cómo se desarrolló la actividad y si se cumplieron los protocolos de seguridad correspondientes.

Mientras continúa la búsqueda, el novio de la joven expresó su desesperación en redes sociales y cuestionó la demora inicial del operativo. “Lamentablemente tuvimos un accidente debajo del agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla”, escribió, y también apuntó contra la falta de reacción inmediata y la prioridad puesta en cuestiones administrativas.

En paralelo, se conoció que los otros tres participantes del bautismo de buceo, de 26, 33 y 37 años, fueron trasladados al Hospital Andrés Ísola. Dos de ellos permanecen en cámara hiperbárica por síntomas compatibles con problemas de descompresión, presuntamente tras un ascenso de emergencia.

Otro punto que genera preocupación es que la empresa organizadora no formaría parte de la asociación local de operadoras de buceo, lo que abre interrogantes sobre sus habilitaciones y controles. Especialistas remarcan que en este tipo de prácticas nunca se debe descender en soledad y que el ritmo de ascenso es clave para evitar accidentes graves.

Familiares de Sofía ya viajan hacia Chubut para acompañar el operativo, mientras la comunidad de Puerto Madryn sigue con atención cada novedad y espera un parte oficial que arroje luz sobre el paradero de la joven bonaerense.