La CGT avanza con un paro general y el transporte se suma contra la reforma laboral

El conflicto entre el Gobierno nacional y el movimiento obrero sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que se confirmara que los gremios del transporte se plegarán al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo en rechazo a la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei.

La definición llegó de la mano de Omar Maturano, titular de La Fraternidad, quien aseguró que el día de la medida de fuerza no habrá transporte en todo el país. De esta manera, quedó confirmada la paralización de los trenes y se espera una postura similar por parte de la Unión Tranviarios Automotor.

“El derecho de parar nos lo da la Constitución. Tenemos derecho a protestar y a no trabajar”, sostuvo Maturano en declaraciones radiales, al tiempo que ratificó que se tratará de un paro total de actividades, sin movilización al Congreso. Según explicó, sin transporte funcionando es imposible garantizar una marcha masiva.

El dirigente ferroviario también apuntó con dureza contra el Presidente y su proyecto de reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado. En ese sentido, consideró que Milei “se equivoca” al avanzar con una iniciativa que, a su entender, va en contra de los trabajadores. “Prometió ir contra la casta, no contra el pueblo”, lanzó.

En un tono aún más duro, Maturano advirtió que el oficialismo busca avanzar con una batería de leyes que recortan derechos históricos. “Nos quieren llevar a la esclavitud y a la esclavitud no vamos a ir”, expresó, y anticipó que, de aprobarse la reforma laboral, podrían venir nuevos intentos de modificar la ley de asociaciones sindicales y el sistema previsional.

Mientras tanto, la central obrera afina los últimos detalles de la medida, que podría concretarse el próximo jueves, en coincidencia con el tratamiento de la reforma en la Cámara de Diputados. Todo indica que será una jornada de alto impacto, con servicios paralizados y fuerte expresión de rechazo al rumbo del Gobierno en materia laboral.