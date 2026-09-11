Actualizaron el monto de la deuda de Nación con PBA: $ 14,7 billones

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, volvió a poner en foco en la abultada deuda que el Gobierno nacional mantiene con el principal distrito del país.

“Como dice Axel Kicillof, el superávit del Gobierno nacional es deuda con las provincias”, introdujo el funcionario, para luego dar cuenta que “desde 2023, los recursos obligatorios no automáticos cayeron 75,3 % (-$ 14,8 billones)”.

Como dice @Kicillofok, el superávit del Gobierno nacional es deuda con las provincias.



Desde 2023, los recursos obligatorios no automáticos cayeron 75,3% (-$14,8 billones).



Programas clave fueron directamente discontinuados. pic.twitter.com/r78yHI5Fp0 — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) February 16, 2026

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda provincial informó a través de un posteo en redes sociales que “programas clave fueron directamente discontinuados”.

“La PBA, estructuralmente afectada por la distribución de recursos vía coparticipación, es doblemente perjudicada: la baja de las TNA obligatorias fue del 89 % desde noviembre del 23, mientras que para las provincias fue de -64,7 %”, al tiempo que mencionó que “de las TNA totales, la PBA ahora representa apenas el 11,7 por ciento”.

En suma, producto del recorte de estas transferencias y del abandono absoluto de la obra pública nacional, la deuda del Gobierno nacional sólo con la PBA alcanza los $14,7 billones.



Desde @BAProvincia seguiremos reclamando los recursos que pertenecen a las y los bonaerenses. — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) February 16, 2026

Así las cosas, planteó que “producto del recorte de estas transferencias y del abandono absoluto de la obra pública nacional, la deuda del Gobierno nacional sólo con la PBA alcanza los $ 14,7 billones”.

“Desde la Provincia seguiremos reclamando los recursos que pertenecen a las y los bonaerenses”, concluyó Pablo López.