Piden informes por la millonaria contratación vinculada a la esposa de Sturzenegger

La diputada nacional de Unión por la Patria, Roxana Monzón, presentó un pedido de informes sobre la contratación por $ 114.044.133 de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa para la capacitación en idioma inglés del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La Asociacion es presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lo que generó una fuerte controversia pública.

A su vez, la contratación se realizó mediante un procedimiento de excepción que restringe la concurrencia y competencia.

En el proyecto se solicitan datos del expediente y “fundamentos específicos que acrediten la configuración del supuesto de ‘especialidad’ y la inexistencia de otros prestadores idóneos en el mercado, indicando si se realizaron estudios comparativos, consultas preliminares o

relevamientos de oferta alternativa”.

Del mismo modo solicita informes técnicos, cantidad total de agentes alcanzados por la capacitación y copia íntegra del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado y del contrato u orden de compra suscripta”, entre otros puntos.

“El monto de más de 114 millones de pesos fue imputado al ejercicio presupuestario 2026 en un contexto en el que el propio Poder Ejecutivo aplica políticas de ajuste que impactan en áreas sensibles de la administración pública”, expresó la legisladora.

Así las cosas, consignó que “la transparencia y la racionalidad en el gasto no son consignas declamativas: son obligaciones constitucionales. Por ello, corresponde exigir información precisa y pública sobre los criterios, montos y fundamentos de esta contratación”.