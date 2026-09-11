Nueva edición de Chamameceada en el Cabildo

La Secretaría de Cultura de la Nación presenta la primera fecha 2026 de la Chamameceada “Aquí se baila el chamamé, así se baila el chamamé”, un ciclo que pone en valor una de las expresiones más representativas de la cultura litoraleña.

El encuentro se realizará este domingo 22 de febrero, de 16 a 19 horas, en el Museo Histórico del Cabildo y la Revolución de Mayo situado en Bolívar 65 de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta busca reconocer y celebrar la vigencia del chamamé, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2020, promoviendo su difusión en distintos espacios históricos nacionales y fortaleciendo su presencia en el ámbito cultural contemporáneo.

En esta primera jornada de 2026 se presentará Francisco “Pancho” Escalada, acordeonista nacido en Breayoj, Santiago del Estero, quien inició su trayectoria en 1980 con el grupo Los Caté, luego continuó como Pancho Escalada y los Mailineros y más tarde como Los de Mailín. Tras una extensa carrera, los escenarios chamameceros lo reciben como solista.

También participará el trío Las Damas del Litoral, integrado por Edith Rodríguez en bandoneón, acordeón y composición, Paula Alegre en guitarra y voz y Fátima Serpa en bajo, formación que compuso obras como “Camino a San Jorge”, “Yo te quiero chamamé”, “Rincón atamisqueño”, “Serenata de un adiós” y “A mi santo correntino”, entre otras piezas que enriquecen el repertorio del género.

La danza estará representada por el Ballet Raíces Paiubreras, dirigido por el profesor Ricardo Villasante, compañía dedicada a la difusión de la danza y la música del Litoral, con una labor sostenida en la formación de bailarines en distintos ritmos tradicionales, especialmente el chamamé.

La musicalización y locución estarán a cargo de Demián González y la actividad no se suspende por lluvia.

Durante 2025 se realizaron diez Chamameceadas en la Ciudad de Buenos Aires con una asistencia que superó las 5 mil personas, en su mayoría en el Espacio Cultural del Sur.

En esta nueva edición 2026, las jornadas se desarrollarán en el Cabildo, la Manzana de las Luces y otros espacios históricos nacionales.