Otro viaje exprés de Milei a EEUU

A las 13 horas de este miércoles está prevista la partida del vuelo especial que conduce al presidente de la Nación, Javier Milei, y su comitiva, hacia la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, donde arribará a las 19:30 horas (hora argentina).

Ya en la jornada del jueves, el líder libertario concurrirá al Instituto de la Paz, para participar de la Sesión Inaugural del Board of Peace, acompañando a su par Donald Trump.

Se espera la participación de varios jefes de Estado, aunque con poca presencia europea y también escasa adhesión en nuestra región, con representación apenas de Paraguay, Bolivia y Argentina.

The Board of Peace welcomes Argentina as a founding member of our growing international organization. pic.twitter.com/uXpmAxiBIL — Board of Peace (@BoardOfPeace) January 27, 2026

Vale mencionar que el de Milei es un viaje exprés ya que no tiene más agenda que la disertación en el organismo impulsado por Trump para mediar en conflictos bélicos.

Tras ello, volverá a su lugar de alojamiento y posteriormente hacia la Base Aérea Andrews.

Entre las 19 y las 21 horas (siempre hora argentina), partirá en el vuelo de regreso para arribar alrededor de las 7.30 horas del viernes a nuestro país.

