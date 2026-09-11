Betel, dos décadas de fuego rockero

El sábado 18 de abril, a las 19 horas, Betel celebrará sus 20 años de trayectoria con un show especial en Lucille de Palermo (Gorriti 5520), en una noche que promete repasar su historia, reafirmar su identidad sonora y celebrar junto a su público el camino recorrido durante dos décadas de música independiente.

Con 20 años de carrera, la banda construyó un recorrido sólido sobre los escenarios, presentándose en distintos puntos del conurbano bonaerense, llevando su música a San Miguel de Tucumán, girando por la Costa Atlántica y expandiendo su propuesta internacionalmente con una gira por Ecuador.

Su potencia en vivo los llevó además a compartir escenario con referentes fundamentales del rock latinoamericano como Attaque 77, Almafuerte, Molotov, Airbag, Pez y Los Pérez García, consolidando su lugar como una banda con fuerte presencia en vivo dentro de la escena rockera.

Este show aniversario no solo será una celebración, sino también una reafirmación del presente de Betel y una nueva etapa en su crecimiento artístico.

El nombre de la banda nace de la estrella Betelgeuse, una de las más brillantes del firmamento. No es casualidad: como esa estrella, Betelgeuse brilla con luz propia, arde intensamente y se expande. Con el tiempo, el público empezó a llamarlos simplemente Betel. Y ese nombre quedó. Más directo. Más crudo. Más rock.

En el estudio dejaron huella con dos discos fundamentales: Inercia (2011), una carta de presentación potente y visceral y La ternura de las bestias (2015), un trabajo que profundizó en la identidad de la banda, combinando fuerza y sensibilidad.

Después vinieron los simples, los nuevos sonidos, la evolución constante. Hoy el grupo está presentando su tercer disco, del cual ya adelantaron tres canciones con sus respectivos videoclips, marcando una etapa de madurez artística sin perder la energía que los caracteriza en vivo.

Las canciones hablan de lo que importa: la superación personal, levantarse después de caer, volver a intentar cuando todo parece perdido, rescatar la belleza que habita en cada persona. Son himnos para los que siguen peleando sus propias batallas.

Veinte años después, Betel no es solo una banda. Es una historia de amistad, constancia y resistencia. Es rock hecho desde abajo, sin atajos. Es escenario, ruta y corazón.

