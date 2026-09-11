El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó el paro general por 24 horas para este jueves 19, en rechazo a la reforma laboral promovida por el Gobierno de Javier Milei.

“Esta CGT está en desacuerdo con este proyecto de ley. Nos oponemos porque es inconstitucional. No hay una sola modernización”, alertó el triunviro de la central obrera.

✊🏽 La CGT ratificó el paro nacional para este jueves 19



👊🏽 Desde la central obrera adelantaron que la medida de fuerza “será contundente” y la Argentina “va a estar paralizada de una punta a la otra”.



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En tanto, expuso que “tenemos una situación sociolaboral absolutamente complicada. Hoy la empresa Fate ha cerrado y ha dejado a casi mil trabajadores sin empleo, con los cuales nos solidarizamos”.

“Cada día se pierden 400 puestos de trabajo formales y han quedado en el camino más de 21 mil PyMEs en estos dos años”, puntualizó.

“Eso no es casualidad, es parte del fracaso de este programa económico que tiene este Gobierno”, exclamó Sola.

En otro tramo de la conferencia, el también cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, hizo “un llamado de atención a los diputados, como lo hicimos con los gobernadores, senadores. Tengan muy claro que lo que representan dentro de la Cámara son los intereses del pueblo argentino”.

“Tienen que dejar de priorizar la rosca política y tienen que priorizar la dignidad del pueblo argentino”, arremetió el referente vidriero.

📢 CGT CONVOCA PARO NACIONAL



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🇦🇷 En defensa del trabajo argentino — CGT (@cgtoficialok) February 18, 2026

Por último, el triunviro Octavio Argüello advirtió que “si no somos escuchados, lo único que hará es que se profundice más el reclamo social. Nosotros, como CGT, vamos a encabezar todos los reclamos de los trabajadores”.

Vale mencionar que la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmó que adhiere al paro y anticipó que no habrá servicios este 19 de febrero.

“En defensa del trabajo argentino y de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, informó.

La medida se suma a la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) —el sindicato de los choferes de colectivos—, los gremios ferroviarios y los sindicatos nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, en lo que será una jornada sin colectivos, trenes, vuelos, taxis ni transporte marítimo y fluvial.