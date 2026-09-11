El polo educativo de Los Hornos se pone a punto para el ciclo lectivo

El intendente de La Plata, Julio Alak, recorrió las obras de restauración y puesta en valor que el Municipio lleva adelante en el polo educativo de 146 y 58 de Los Hornos en el marco de la segunda etapa del plan Escuelas en Obra en la localidad. La intervención optimizará las condiciones de aprendizaje de más de 1.200 alumnos.

La ejecución se suma a las 202 instituciones educativas alcanzadas por el plan y comprende al edificio compartido por la Escuela Primaria N°116 y la Escuela Secundaria N°90, que cuentan con una matrícula de 641 y 389 alumnos respectivamente, y al del Jardín de Infantes N°986, lindero al primero y con 174 asistentes.

“Uno de los pilares para nuestra gestión es el desarrollo de obras educativas, ya que son de vital importancia para mejorar las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes y asegurar el derecho a una educación de calidad. Creemos que cada obra realizada no solo transforma un espacio físico, sino que también proporciona las herramientas necesarias para que los alumnos puedan desarrollar su máximo potencial y construir un futuro mejor”, expresó Alak.

En ese sentido, remarcó que “junto a la Provincia, hemos realizado obras en más de 200 establecimientos de la ciudad, y la ejecución actual en el polo educativo de Los Hornos beneficiará a más de mil alumnos, garantizando que cada uno de ellos tenga acceso a un entorno propicio para su desarrollo académico y personal”.

Cabe destacar que las tareas ejecutadas se llevan a cabo en el marco de la puesta en valor que se realiza en distintos edificios educativos de todo el partido de La Plata.

Durante la recorrida, acompañaron al jefe comunal la subsecretaria de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Claudia Bracchi; la secretaria de Educación de la Municipalidad, Paula Lambertini; la subsecretaria de Educación e Innovación comunal, Yamila Olariaga, y la diputada Lucía Iañez.

La obra, cuya finalización está prevista para el 25 de marzo teniendo en cuenta el inicio del ciclo lectivo, incluye la reparación de las filtraciones de cubiertas, cielorrasos, cisternas y tanques de agua; el reacondicionamiento de los baños y la cocina; la puesta en valor de los accesos; la restauración de las aulas; y la aplicación de pinturas hidrófugas en las paredes exteriores.

Se están realizando tareas clave para garantizar espacios seguros y adecuados para toda la comunidad educativa.



Los trabajos incluyen la reparación de filtraciones en cubiertas y cielorrasos, la puesta en condiciones de cisternas y tanques de agua, la mejora de baños y cocina,… pic.twitter.com/NEqGrmkGIw — Julio Alak (@Julio_Alak) February 13, 2026

Con un avance de ejecución del 85%, en el edificio de las escuelas se concretó la impermeabilización y el sellado de filtraciones, la limpieza de desagües pluviales, la extensión de agua con bomba centrífuga y tanque cisterna, la reparación de rejillas de hormigón y cielorrasos, la construcción del contrapiso, el revoque de las paredes y la pintura integral de todos los espacios.

Además, se colocaron aberturas nuevas, se emplazaron muebles bajo mesada y se reemplazaron la grifería y los desagües en las bachas de la cocina, se cambiaron las canillas y desagües de los lavatorios de los baños, se colocaron nuevas cerraduras y picaportes, se instaló una alarma de seguridad y se proveyeron bancos.

Por su parte, con un 90 % de avance, en la estructura edilicia del jardín se impermeabilizaron y repararon cielorrasos y paredes, se limpiaron desagües cloacales y pluviales y canaletas y se cambió la grifería de la cocina y el lavadero.



También se sellaron ventanas, se colocaron nuevos artefactos lumínicos LED en el patio, el acceso y el SUM y se repararon los existentes, se proveyeron y emplazaron bancos, juegos infantiles, equipamiento, matafuegos y señalética, se instaló un aire acondicionado y se pintaron espacios del establecimiento.