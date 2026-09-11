Las invasiones inglesas narradas a través de las canciones de Charly

Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires es un musical protagonizado por Elena Roger, narrado a través de las canciones de Charly García, con idea, libro y dirección de Ricardo Hornos.

El espectáculo –que cuenta con más de treinta artistas en escena— propone una mirada contemporánea sobre un episodio fundacional de la historia argentina: las invasiones inglesas de 1806.

A partir de una ambiciosa puesta en escena con gran despliegue, la obra busca reflejar los momentos de desconcierto y resistencia que precedieron a la defensa del Río de la Plata, acompañada por una banda sonora inspirada en el universo musical del genial Charly García.

Invasiones I es una producción del Complejo Teatral de Buenos Aires y Club Media junto con Carlos Mentasti y Alephmedia, a estrenarse en la Sala Coronado del Teatro San Martín el 18 de abril y con funciones miércoles a sábados, 20 horas y domingos a las 19 horas.

Valor de las localidades: Platea (fila 1 a 10) $ 45.000 Platea (fila 10 a 21) $ 35.000 Superpullman $ 20.000 Miércoles platea (fila 1 a 10) $ 35.000 Platea (fila 10 a 21) $ 25.000 Superpullman $ 12.000. Pueden adquirirse a través de Ticketek y en la boletería de la sala (Avenida Corrientes 1530).

Intérpretes (por orden alfabético): Christian Alladio, Nath Aponte, Pablo Arias García, Pamela Baigún, Carmela Barsamian, Facundo Basso, Juan Diego Bros, Matías Bruno, Walter Canella, Fede Couts, Francisco Cruzans, Juan Martín Delgado, Abril Ferrería, Angel Hernández, Julián Kohl, Alan Madanes, Julián Mardirosian, Fernando Margenet, Nicolás Martínez, Luis Rodríguez Echeverría (Lare), Agustín Pérez Costa, Lisa Queti, Federico Salles, Violeta Socas, Fernando Ursino, Wally Valli, Pedro Vega, Pato Witis y Sebastián Ziliotto.



