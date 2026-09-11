Caputo ponderó la importancia del “ancla fiscal” para el plan libertario

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció que en enero el sector público nacional refistró superávit financiero.

“En enero el sector público nacional alcanzó un superávit primario de $ 3.125.737 millones y un superávit financiero de $ 1.105.159 millones”, detalló el funcionario a través de un posteo en redes sociales.

Asimismo, precisó que “en el mes se registraron ingresos extraordinarios por $1.039.903 millones, explicados por los recursos generados por la licitación para la operación privada de las centrales hidroeléctricas del Comahue”.

“Sin contabilizar estos ingresos, el superávit primario hubiera sido de $ 2.085.834 millones y el superávit financiero de $ 65.256 millones”, puntualizó.

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EN ENERO EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL VOLVIO A REGISTRAR SUPERAVIT FINANCIERO



✅ En enero el Sector Público Nacional alcanzó un superávit primario de $3.125.737 millones y un superávit financiero de $1.105.159 millones.



✅ Cabe aclarar que en el mes se registraron… — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 18, 2026

En tanto, el titular del Palacio de Hacienda consignó que “en el mes se abonaron intereses netos por $ 2.020.578 millones. Enero y julio son los meses de mayores pagos de intereses en términos relativos al resto de los meses del año, dados que opera el vencimiento de los cupones de intereses de los títulos Bonares y Globales”.

“El gasto primario total se redujo 0,7 % interanual en términos reales, con un crecimiento de 2,8 % y 4,1 % i.en los recursos destinados a jubilaciones y pensiones contributivas y a la Asignación Universal por Hijo, respectivamente”, precisó Caputo.

Por último, afirmó que “el Ministerio de Economía continuará asegurando el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico y condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento de la economía argentina. El orden fiscal ha permitido devolver recursos al sector privado, en la forma de baja de impuestos, por 2,5 % del PIB desde el inicio de la actual administración”.