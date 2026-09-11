viernes 11 de septiembre de 2026 - Edición Nº4556

Política | 18 feb 2026

Conflictividad extrema

La Provincia dictó la conciliación obligatoria y dejó sin efecto los despidos en Fate

Tras el anuncio de cierre definitivo y la cesantía de 920 trabajadores, la medida dispuesta por el Ministerio de Trabajo bonaerense retrotrae la situación al inicio y establece que la empresa y el sindicato retomen el diálogo.

Máxima tensión en Fate.
TAGS: DESPIDOS, CONCILIACION OBLIGATORIA, FATE

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dicto la conciliación obligatoria en el conflicto en la empresa Fate y ordenó dar marcha atrás con los 920 despidos.

La medida dispuesta por el titular de la cartera laboral Walter Correa retrotrae la situación al inicio “dejando sin efecto los 920 despidos anunciados”.

Asimismo, establece que durante los 15 días de vigencia, se busque “preservar la paz social y garantizar el diálogo entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino para alcanzar una solución en el marco de la normativa laboral vigente”.

La histórica fábrica nacional de neumáticos comunicó este miércoles el cierre definitivo de sus operaciones, dejando en la calle a la totalidad de su nómina de empleados.

La compañía, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de 80 años de trayectoria, informó que clausurará su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando, y procederá al despido de 920 trabajadores.

De inmediato, los operarios se concentraron frente a la planta y, ante la falta de respuestas, resolvieron iniciar una toma.

Más Noticias