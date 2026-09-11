La Provincia dictó la conciliación obligatoria y dejó sin efecto los despidos en Fate

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dicto la conciliación obligatoria en el conflicto en la empresa Fate y ordenó dar marcha atrás con los 920 despidos.

La medida dispuesta por el titular de la cartera laboral Walter Correa retrotrae la situación al inicio “dejando sin efecto los 920 despidos anunciados”.

Asimismo, establece que durante los 15 días de vigencia, se busque “preservar la paz social y garantizar el diálogo entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino para alcanzar una solución en el marco de la normativa laboral vigente”.

🛞 Cerró Fate, histórica fábrica argentina de neumáticos: 920 despidos



📉 Esta caída se da en un contexto de apertura de importaciones, sobrecargas impositivas y conflictividad laboral.



😔Se cae una gran compañía nacional, con más de 80 años de trayectoria.… pic.twitter.com/504F75Yclv — ANDigital (@ANDigitalOK) February 18, 2026

La histórica fábrica nacional de neumáticos comunicó este miércoles el cierre definitivo de sus operaciones, dejando en la calle a la totalidad de su nómina de empleados.

La compañía, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de 80 años de trayectoria, informó que clausurará su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando, y procederá al despido de 920 trabajadores.

De inmediato, los operarios se concentraron frente a la planta y, ante la falta de respuestas, resolvieron iniciar una toma.