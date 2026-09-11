Furia libertaria en redes contra el dueño de Fate: “Intenta extorsionar al Gobierno”

El cimbronazo que significó el cierre de Fate y el consecuente despido de 920 trabajadores tuvo su correlato en redes sociales, donde usuarios afines al presidente Javier Milei se pronunciaron con duras críticas hacia el titular de la empresa Javier Madanes Quintanilla.

“¿Conspiranoico yo?”, deslizó el jefe de Estado en su cuenta de X, tras conocerse la noticia en la previa del paro general lanzado por la CGT y un día antes del tratamiento de la reforma laboral en Diputados.

Posteriormente, el Presidente se dedicó a compartir posteos de influencers oficialistas y otras cuentas ligadas a La Libertad Avanza.

Este es Javier Madanes, dueño de Fate y Aluar. Con una fortuna estimada en 1.500 millones (MIL QUINIENTOS MILLONES) de dólares según Forbes 2024, es la persona número 12 MÁS RICA de la Argentina. Amante de los gobiernos kirchneristas —durante las gestiones de Néstor y Cristina… pic.twitter.com/Pby6s6JDkF — DAN (@GordoDan_) February 18, 2026

Uno de los más efusivos fue Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, quien aludió a la riqueza del dueño de Fate. “Javier Madanes, dueño de Fate y Aluar, con una fortuna estimada en 1.500 millones de dólares según Forbes 2024, es la persona número 12 más rica de la Argentina”, recordó.

Y lo tildó como “amante de los gobiernos kirchneristas —durante las gestiones de Néstor y Cristina multiplicó varias veces su patrimonio gracias a cuantiosos subsidios y créditos blandos para la expansión de Aluar, y cobrando a los pobres argentinos, encerrados en el zoológico kirchnerista, hasta tres veces más que en el exterior por los neumáticos de Fate—“.

El seguidor libertario también lo señaló como un “fanático de Moreno y defensor del cepo cambiario ad infinitum, uno de los principales aportantes de la campaña de Alberto Fernández”, y contrastó: “Hoy, declara la quiebra porque se abrieron las importaciones”.

Cuando hablamos de empresaurios, nos referimos a casos como el de Javier Madanes, que durante años se beneficiaron de privilegios estatales amparados en el cierre de importaciones, obligando a los argentinos a pagar productos más caros y de menor calidad. Hoy, frente a un… pic.twitter.com/KxLDpUElra — Escuela Austriaca de Economía 🇦🇷 (@DiegoMac227) February 18, 2026

A su vez, Milei compartió distintos posteos de la cuenta denominada Escuela Autríaca de Economía, que definió a Madanes Quintanilla como un “extorsionador”.

“El empresario que hoy intenta extorsionar al gobierno no es solo alguien que ha vivido durante años de privilegios estatales, sino también un activo promotor de una devaluación que favorezca sus propios intereses. Ha construido su fortuna al amparo de políticas que trasladaron costos a los argentinos y, aun así, pretende que la sociedad continúe sosteniendo esos beneficios”, reza la publicación a la que suscribió el mandatario.

En otra publicación de X, el jefe de Estado se hizo eco de una fuerte acusación: “Cuando hablamos de empresaurios, nos referimos a casos como el de Javier Madanes, que durante años se beneficiaron de privilegios estatales amparados en el cierre de importaciones, obligando a los argentinos a pagar productos más caros y de menor calidad. Hoy, frente a un escenario de mayor apertura, recurren a la presión política y a la amenaza para intentar preservar esos beneficios en lugar de competir en igualdad de condiciones”.