El gobierno de Kicillof apunta a Milei por la “pésima” temporada: “Perdimos 1 millón de turistas”

La subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, compartió un preocupante diagnóstico sobre la temporada de verano y alertó por la significativa pérdida de personas que veranean en territorio bonaerense.

“La temporada viene siendo pésima”, lamentó Martínez, a la vez que apuntó contra el Gobierno nacional: “Muestra espasmos de momentos buenos, pero no la foto completa”.

En declaraciones a Radio Provincia, reconoció que durante el fin de semana largo de carnaval “hubo movimiento”, con epicentro en “las playas bonaerenses”.

De todos modos, y tal como lo señalara días atrás el gobernador Axel Kicillof, la funcionaria detalló que “en el acumulado de la temporada llevamos perdidos casi 1 millón de turistas”.

Señaló que la contracción en el sector se grafica por “la merma en el consumo en rubros turísticos y fundamentalmente en la gastronomía y comercio, porque la gente se moviliza pero se llevan la canasta y no consumen prácticamente nada”.

“Desde el día uno trabajamos para que haya turismo en toda la provincia y para todos los bolsillos, pero ha habido familias que no han podido siquiera salir de vacaciones una noche de pernocte porque el impacto económico comienza cuando una persona puede pasar al menos una noche fuera de su casa y situación actual es triste para el sector”, completó Martínez.