Sobreseyeron a Fernando Espinoza en la causa por presunto abuso sexual

La Justicia sobreseyó este miércoles al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la causa por presunto abuso sexual iniciada tras la denuncia de la exsecretaria privada, Melody Rakauskas.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 16 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Inés Cantisani, quien declaró la “falta de acción” y cerró el expediente.

Rakauskas había denunciado que, en mayo de 2021, Espinoza la habría forzado durante una reunión en su departamento.

La investigación siguió su curso y en octubre de 2025, la Corte Suprema rechazó un recurso del jefe comunal y dejó firme su procesamiento por “abuso sexual simple” y “desobediencia a una orden judicial”.

Finalmente, el caso no llegó a juicio oral ya que la denunciante no logró sostener la acción penal. Se quedó sin abogado después de varias renuncias, tampoco regularizó su representación legal.

La magistrada Cantisani calificó la situación como una “falta de impulso de la acción penal” y, al ser Rakauskas la única querellante, la apartó de la causa.