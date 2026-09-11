Cuatro delincuentes armados sorprendieron a un matrimonio en Lanús y protagonizaron un violento robo que incluyó amenazas, golpes y hasta un disparo al aire para amedrentar a las víctimas.

El hecho sucedió este lunes 16 de febrero, feriado de carnaval, alrededor de las 17 horas en la puerta de la vivienda de la pareja ubicada sobre la calle Aconcagua, que cuenta con una particularidad: de un lado es Banfield, en el partido de Lomas de Zamora, y del que sucedió es Remedios de Escalada, en el antes mencionado distrito del Conurbano bonaerense sur.

Una cámara de seguridad captó la terrible secuencia, audio incluido, y la verdad que tanto las imágenes como lo que los malvivientes dicen, es grotesco: “Bajate y dame todo, bajate y dame todo, rápido”, le dice el primer ladrón al hombre ubicado en el asiento del conductor del Peugeot 208 blanco, que a la postre se llevaron.

De hecho, cuando el hombre intentó mostrar algún atisbo de resistencia, uno de los malhechores disparó su arma, aunque lo hizo al aire y en aparente búsqueda de amedrentar y no de herir a nadie.

🔫 Violento asalto a un matrimonio en Lanús: La mujer cree que un ladrón es un exalumno suyo



🚔 Ocurrió el lunes a las 17 horas en una zona que limita con Lomas de Zamora.



🎦 Los asaltantes eran cuatro, uno disparó su arma al cielo al menos una vez y fue captado por una cámara… pic.twitter.com/y5Tm65p4kb — ANDigital (@ANDigitalOK) February 18, 2026

Tras concretar el robo, todos regresaron a la Chevrolet Tracker blanca en la que se movilizaban, a excepción claro de quien se llevó el Peugeot manejando, aunque tras radicar la denuncia fue hallado unos 40 minutos más tarde en un descampado de San Francisco Solano, donde habría sido dejado para “enfriarlo”.

Además del rodado, los ladrones se llevaron los teléfonos celulares, una riñonera con documentación y las llaves del negocio de ambos, pero lo más gravoso es que desde los dispositivos utilizaron una cuenta de Merado Pago y realizaron tres compras en comercios de la zona, por lo que fueron captados por las cámaras de esos lugares.

Gisela, víctima del ilícito y docente de profesión, aseguró tras el hecho que cree haber reconocido a uno de los cuatro delincuentes armados como un exalumno suyo. “Estoy casi segura de que fue él, me di cuenta por su mirada”, le habría manifestado a sus familiares, aún conmocionada por la situación.

El caso está siendo investigado por la UFI Nº 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, que intenta dilucidar las identidades de estos sujetos y ya dio la correspondientes diligencias a los agentes policiales de la Comisaría Décima para recavar todas las pruebas posibles del caso.