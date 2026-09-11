Enero 2026 fue “el mejor mes de la historia” para el sector aerocomercial

De acuerdo con datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), enero de 2026 se consolidó como el mejor mes registrado para el sector aerocomercial argentino, al superar todos los niveles de actividad alcanzados hasta el momento.

No sólo se posicionó como el mejor enero histórico, sino también como el mes con mayor cantidad de pasajeros en aeropuertos y operaciones desde que se tiene registro.

Durante este período, se contabilizaron 4.964.988 pasajeros en los aeropuertos de todo el país, un 5 % más que el récord previo de diciembre de 2025 (4.729.556), y 37.874 movimientos totales, lo que representa un incremento del 1,6 % respecto de la marca más alta previa, alcanzada en ese mismo período (37.270). Estas cifras establecen un nuevo máximo histórico para la actividad aerocomercial en la Argentina.

Asimismo, el segmento internacional también alcanzó su mejor desempeño registrado, con los niveles más altos de pasajeros y operaciones.

Durante enero se contabilizaron 1.877.558 pasajeros internacionales, lo que representa un 22 % más que el récord previo de enero de 2018 (1.534.567), junto con 12.032 movimientos internacionales, un 1 5% por encima de la marca registrada en ese mismo período (10.421).

A su vez, en el segmento de cabotaje se registró el mejor enero desde que se tiene registro, con 3.087.430 pasajeros en los aeropuertos de todo el país, lo que representa un incremento del 1 % respecto del récord previo de enero de 2025, cuando se habían contabilizado 3.046.916 pasajeros. Este resultado evidencia una demanda sostenida por el transporte aerocomercial dentro del país, consolidando su papel estratégico para la conectividad federal.

Enero de 2026 también se destacó por un fortalecimiento de la conectividad aérea, con diez nuevas conexiones internacionales y la incorporación de tres nuevos operadores en rutas activas, ampliando la red de destinos disponibles desde y hacia la Argentina.

Entre las nuevas rutas se encuentran Buenos Aires–Aruba, Buenos Aires–Cabo Frío, Córdoba–Aruba, Córdoba–Punta del Este, Mendoza–Aruba, Rosario–Cabo Frío, Salta–Florianópolis y Tucumán–Florianópolis, junto con la reactivación de Buenos Aires–Santo Domingo y Rosario–San Pablo.

Asimismo, se incorporaron nuevos operadores en rutas ya existentes, como Jetsmart Argentina en Buenos Aires – Natal, LATAM Group en Buenos Aires–Florianópolis y GOL en Mendoza–Río de Janeiro. Este avance amplía las alternativas de viaje, fortalece la competencia y consolida un escenario de mayor conectividad internacional.