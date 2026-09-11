La diputada nacional con mandato cumplido por la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, se mostró a favor del paro general que se cumple este jueves en todos el país, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

“Me parece que hay algunos contenidos de la reforma laboral que son profundamente inhumanos e injustos”, planteó ‘Lilita’ en declaraciones publicadas por la periodista Lula González en sus redes sociales.

En concreto, excandidata presidencial hizo foco “sobre todo en materia de jubilación por enfermedad. Si te agarra un cáncer o un ACV y te bajan el 75 % es terrible…”.

😡 Lilita Carrió: “No se puede aprobar una ley sin saber redactarla, sin saber las consecuencias”



🏛️ La líder de la Coalición Cívica-ARI justificó el paro general en rechazo a la reforma laboral.



💬 Dijo que el proyecto del Gobierno tiene “contenidos profundamente inhumanos e… pic.twitter.com/jWknj9lABr — ANDigital (@ANDigitalOK) February 19, 2026

Consultada por el férreo impulso que se le sigue dando a la normativa desde la Casa Rosada, fue tajante: “No me preocupan, hablo de las injusticias notorias”.

“No se puede aprobar una ley sin estudiarla, sin saber redactarla, sin saber las consecuencias”, arremetió, pese a que reconoció que “tiene que haber una reforma laboral profunda” pero no del modo libertario.