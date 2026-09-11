“La profecía”: un fenómeno de la cultura pop coreana que llega al cine

Este jueves tiene su estreno en las salas de nuestro país La profecía: lector omnisciente, una película de Kim Byung-woo, basada en Omniscient Reader’s Viewpoint de singNsong, un fenómeno de la cultura pop coreana que da el salto definitivo al cine.

Kim Dok-ja es un oficinista común con una sola particularidad: durante años fue el único lector fiel de una novela online titulada “Tres formas de sobrevivir al apocalipsis”.

El día en que la historia llega a su final, el mundo real comienza a transformarse exactamente como el relato que conoce de memoria. Atrapado en un escenario apocalíptico que reconoce página por página, Dok-ja descubre que su mayor poder no es la fuerza ni el heroísmo, sino el conocimiento total de la historia que ahora debe reescribirse.

Una obra central de la narrativa contemporánea coreana llega al cine en su adaptación cinematográfica.



El elenco está integrado por Ahn Hyo-seop, Lee Min-ho, Chae Soo-bin, Shin Seung-ho, Nana y Jisoo.

La película reúne a destacadas figuras del cine y la televisión coreana junto a referentes del K-pop. Esta combinación potencia el alcance y lo proyecta hacia audiencias diversas, desde el público cinéfilo hasta las nuevas generaciones vinculadas al universo digital y musical.

La profecía: lector omnisciente es una de las novelas web surgidas en Corea del Sur que logró una expansión sostenida a escala internacional. Publicada originalmente en formato digital y luego adaptada al webtoon, la obra alcanzó millones de lectores en Asia, América y Europa, consolidándose como un ejemplo representativo del desarrollo del storytelling transmedia coreano en los últimos años.

La adaptación cinematográfica forma parte de ese proceso de expansión y traslada al cine un universo narrativo previamente instalado en el ámbito literario y digital. En ese recorrido, la película se inscribe dentro de una estrategia cultural más amplia que articula distintos formatos y públicos, y refleja el modo en que la industria audiovisual coreana dialoga con nuevas formas de consumo narrativo.

Respaldada por Lotte Entertainment, la película se proyecta como uno de los estrenos coreanos de mayor visibilidad internacional de 2025. Su trayectoria previa como fenómeno editorial y digital la posiciona como un título con potencial para circuitos de festivales, estrenos especiales y acciones culturales vinculadas al cruce entre cine, literatura y plataformas digitales.

En ese marco, la película se presenta como una oportunidad para pensar la circulación contemporánea de contenidos culturales coreanos y su inserción en el panorama audiovisual global, así como para desarrollar actividades de intercambio con comunidades lectoras, cinéfilas y audiencias interesadas en el fenómeno Hallyu.