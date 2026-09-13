Desde la CGT ya hablan de un “importantísimo” acatamiento al paro

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, afirmó que el nivel de acatamiento al paro general de este jueves “es importantísimo”, lo que configura un respaldo “a las medidas que adoptaron las organizaciones sindicales” en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno.

“El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, precisó el referente sindical en declaraciones a Radio Rivadavia.

En cuanto a la adhesión de la UTA, explicó que los choferes de colectivos “tienen derecho a expresarse también, y esa adhesión es un apoyo y una unidad de concepción”.

El respaldo al paro significa “un enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo que se está haciendo desde hace dos años y que cada vez tiene mayor profundidad”, enfatizó el referente del sindicato de Seguros.

Acto seguido, esgrimió que el caso de la empresa de neumáticos Fate, que acaba de anunciar su cierre definitivo, “es solo la punta del iceberg de 300 mil puestos de trabajo formales que se han caído” desde diciembre de 2023.

“La CGT en toda su amplitud está convencida de que el Gobierno debe representar los intereses de los trabajadores, esto no tiene que ver con ideologías, porque muchos de los que nosotros representamos votaron al Gobierno y otros a la oposición”, acotó Sola.

📌"HACE DOS AÑOS PEDIMOS MESAS DE DIALOGO SERIAS Y NO HEMOS TENIDO RESPUESTAS"



👉 El Secretario General de la CGT Jorge Sola, en diálogo con @ignacioortelli en #EstaMañana, justificó el paro general de este jueves, asegurando que "la única herramienta de los trabajadores es… pic.twitter.com/Ef9aDak7Xl — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) February 19, 2026

En tanto, aclaró que “esto no es una discusión política, sino hablar de las necesidades de los trabajadores, de un empleo formal, de que el poder adquisitivo llegue a cubrir las necesidades de llegar a fin de mes, de frenar el endeudamiento de las familias”.

“Las cuestiones políticas se resuelven en otro ámbito. Hace dos años que venimos exigiendo mesas de diálogo serias y no hemos obtenido respuestas”, mientras que “la única herramienta que tienen los trabajadores es expresarse” a través de un paro.

Y sentenció: “Nosotros no vamos a dejar de expresarnos para decir que este proyecto político no tiene a los trabajadores en el centro de la escena, los considera un engranaje más y es al revés”.

