Milei en la mitad de tabla de los presidentes de Latinoamérica: ¿Quién lidera?

La consultora CB Global Data publicó su habitual ranking de presidentes de América Latina, marcando un claro liderazgo del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, en tanto que el argentino Javier Mieli se encuentra en la mitad de tabla.

Los tres presidentes mejor valorados en el ranking de febrero por sus ciudadanos son: Nayib Bukele, de El Salvador, quien encabeza ampliamente la medición con un 72,6 % de imagen positiva; en segundo lugar se ubica Claudia Sheinbaum, de México, con 68,5 %; y completa el podio Daniel Ortega, de Nicaragua, con 62,1 % de aprobación.

En el otro extremo del ranking, los presidentes con menor nivel de aprobación en sus respectivos países son: Delcy Rodríguez, de Venezuela, quien se posiciona en el último lugar con 23,7 % de imagen positiva; seguida por José Raúl Mulino, de Panamá, con 31,6 %; y José Jerí, de Perú, con 32,8 % de aprobación.

En el caso del presidente argentino, Javier Milei, obtiene un regular octavo puesto, lejos de ambos extremos de la tabla, con 46,8 % de imagen positiva.

